Новости по тегу #Алла Смоляк

В Гомельском областном роддоме чествовали молодых мам, чьи малыши появились на свет с истинно богатырским весом – свыше четырех килограммов.
«Ветераны – это священные люди. Идя к ветерану, ты переживаешь чувство ответственности. Ты не понимаешь, как поведет твой организм, потому что ты приходишь, и уже слеза наворачивается».
«Белорусская женщина везде. Сегодня можно говорить, что белорусская женщина – это 87 % всех женщин, занятых, например, в сфере здравоохранения и образования».
Гостья нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Алла Смоляк.
«Все белорусы ему скажут спасибо».
«Люди вернулись. Там нет опасности жить».
«По-разному у обочин крутили нам, по-разному показывали. Это вообще ни о чем по сравнению с той позицией, которую мы высказывали, потому что это любовь к своей стране».
«Мы никогда не шли вразрез страны. Мы всегда за страну».
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» 4 января в 10:15 на «РТР-Беларусь».
В Беларуси внедряют систему точного земледелия. Хозяйства обеспечивают энергонасыщенной техникой. Развивается и отечественная селекция.
30 января издание представили сенаторам. Оно увидело свет совсем недавно – накануне выборов, но уже успело стать настоящим бестселлером. В столичных магазинах все экземпляры смели с полок в первые часы после поступления.
«Мы сделали все возможное для того, чтобы была безбарьерная среда, инвалиды чувствовали свою занятость».
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