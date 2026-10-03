Прямой эфир

Новости по тегу #Алла Смоляк

Мам малышей-богатырей поздравили в Гомельском областном роддоме
03 октября 2026 11:28

Мам малышей-богатырей поздравили в Гомельском областном роддоме

Как в Беларуси заботятся о ветеранах и в чем особая сила наших госсимволов? Разговор с Аллой Смоляк
10 мая 2026 13:50

Как в Беларуси заботятся о ветеранах и в чем особая сила наших госсимволов? Разговор с Аллой Смоляк

Программа демографии будет выполнена! О целях и проектах на Год белорусской женщины рассказала Алла Смоляк
25 января 2026 14:12

Программа демографии будет выполнена! О целях и проектах на Год белорусской женщины рассказала Алла Смоляк

25 лет на службе! О невероятных человеческих историях, езде на байке и любви к Родине – Интервью с Аллой Смоляк
04 января 2026 10:25

25 лет на службе! О невероятных человеческих историях, езде на байке и любви к Родине – Интервью с Аллой Смоляк

Другому человеку не хватило бы два века, чтобы сделать то, что сделал для страны Лукашенко – Смоляк
04 января 2026 10:20

Другому человеку не хватило бы два века, чтобы сделать то, что сделал для страны Лукашенко – Смоляк

Эхо Чернобыля откликается на Гомельщине? Спросили у председателя областной организации Красного Креста
04 января 2026 10:15

Эхо Чернобыля откликается на Гомельщине? Спросили у председателя областной организации Красного Креста

Мы продемонстрировали солидарность со своей страной – Смоляк о мотопробегах в 2020-м
04 января 2026 10:03

Мы продемонстрировали солидарность со своей страной – Смоляк о мотопробегах в 2020-м

Члены Общества Красного Креста никогда не шли вразрез государству – Алла Смоляк
04 января 2026 10:01

Члены Общества Красного Креста никогда не шли вразрез государству – Алла Смоляк

Кто может стать волонтёром Красного Креста и как вдохновлять других на добрые дела? Алла Смоляк – в «Рецепте настоящего белоруса»
29 декабря 2025 18:36

Кто может стать волонтёром Красного Креста и как вдохновлять других на добрые дела? Алла Смоляк – в «Рецепте настоящего белоруса»

Развитие АПК обсудили на совместном заседании двух палат парламента Беларуси
27 ноября 2025 12:40

Развитие АПК обсудили на совместном заседании двух палат парламента Беларуси

Прочитать эту книгу должен каждый белорус – сенаторы высоко оценили очерк «Наш Президент»
30 января 2025 10:58

Прочитать эту книгу должен каждый белорус – сенаторы высоко оценили очерк «Наш Президент»

Как помогают людям с ограниченными возможностями в Беларуси? Поговорили с Аллой Смоляк
08 декабря 2024 15:09

Как помогают людям с ограниченными возможностями в Беларуси? Поговорили с Аллой Смоляк