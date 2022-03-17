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В Мозырском районе предотвратили теракт: организаторы спрятали 100 коктейлей Молотова под мостом

17 марта 2022 19:25
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Новости Беларуси. Буквально несколько дней назад глава государства на совещании с руководством белорусских спецслужб, упомянул о том, что против нашей страны не прекращается гибридная война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне мы получили подтверждение вышесказанному.

Комитетом государственной безопасности Беларуси предотвращен теракт в Мозырском районе. Организаторы планировали направить действия против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны.

В Мозырском районе предотвратили теракт: организаторы спрятали 100 коктейлей Молотова под мостом-1

Задержанные деструктивные активисты во время подготовки преступления спрятали 100 коктейлей Молотова под мостом. Сейчас им грозит до 20 лет лишения свободы. Вот только некоторые записи со скрытых камер и допросы задержанных, которые готовили теракт.

В Мозырском районе предотвратили теракт: организаторы спрятали 100 коктейлей Молотова под мостом-4

Мы подготовились, под мостом спрятали 100 Молотовых коктейлей. Режем рельсы две и поворачиваем их в сторону. Я еще искал солдат каких. Один, два...

В Мозырском районе предотвратили теракт: организаторы спрятали 100 коктейлей Молотова под мостом-7

Подготовка терактов и провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки в стране, – это лишь часть гибридной войны, которую финансируют западные спецслужбы. Многие из них уже раскрыты благодаря усилиям белорусских спецслужб.

# Теракт # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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