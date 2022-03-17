В Мозырском районе предотвратили теракт: организаторы спрятали 100 коктейлей Молотова под мостом

Новости Беларуси. Буквально несколько дней назад глава государства на совещании с руководством белорусских спецслужб, упомянул о том, что против нашей страны не прекращается гибридная война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне мы получили подтверждение вышесказанному.

Комитетом государственной безопасности Беларуси предотвращен теракт в Мозырском районе. Организаторы планировали направить действия против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны.