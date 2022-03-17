В Мозырском районе предотвратили теракт: организаторы спрятали 100 коктейлей Молотова под мостом
Новости Беларуси. Буквально несколько дней назад глава государства на совещании с руководством белорусских спецслужб, упомянул о том, что против нашей страны не прекращается гибридная война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне мы получили подтверждение вышесказанному.
Комитетом государственной безопасности Беларуси предотвращен теракт в Мозырском районе. Организаторы планировали направить действия против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны.
Задержанные деструктивные активисты во время подготовки преступления спрятали 100 коктейлей Молотова под мостом. Сейчас им грозит до 20 лет лишения свободы. Вот только некоторые записи со скрытых камер и допросы задержанных, которые готовили теракт.
Мы подготовились, под мостом спрятали 100 Молотовых коктейлей. Режем рельсы две и поворачиваем их в сторону. Я еще искал солдат каких. Один, два...
Подготовка терактов и провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки в стране, – это лишь часть гибридной войны, которую финансируют западные спецслужбы. Многие из них уже раскрыты благодаря усилиям белорусских спецслужб.