«Мешков Брест» на домашней площадке обыграл «Машеку» в поединке ЧБ по гандболу

Гандбольный клуб «Мешков Брест» на домашней площадке обыграл «Машеку» в поединке чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот матч носил важное значение для команд, поскольку шел в зачет розыгрыша СЕХА-лиги.

Хозяева со старта показали, что намерены забрать два очка. Они обеспечили себе комфортное преимущество в первом тайме и, несмотря на усилия могилевчан отыграться, продолжили действовать первым номером во втором – и праздновали убедительную викторию со счетом 29:21. Благодаря этому успеху брестчане возглавили турнирную таблицу национального первенства и укрепили лидерство в СЕХА-лиге.

Что касается других результатов игровой субботы: гродненский «Кронон» на выезде уверенно обыграл клуб «МАЗ-Орша» – 36:28. «Гомель» был сильнее РГУОР – 36:32.