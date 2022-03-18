«Герои живы, пока о них помнят». Пионерской дружине в Барановичах присвоили имя лётчиков-героев

Новости Беларуси. Пионерской дружине барановичской школы присвоили почетное имя летчиков-героев Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, которые ценой собственной жизни спасли сотни мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важное событие в жизни города состоялось в учреждении образования № 13, где не только вспомнили о подвиге настоящих офицеров, но и прозвучали слова о жизни наших земляков, их службе, преданности своему делу и, конечно, о бесконечной любви к небу. На церемонии присутствовали в том числе жены и родители погибших летчиков, у которых дань памяти и уважение вызвали и волнение, и чувство печали, и гордости за сыновей.