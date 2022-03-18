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«Герои живы, пока о них помнят». Пионерской дружине в Барановичах присвоили имя лётчиков-героев

18 марта 2022 06:20
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Новости Беларуси. Пионерской дружине барановичской школы присвоили почетное имя летчиков-героев Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, которые ценой собственной жизни спасли сотни мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Герои живы, пока о них помнят». Пионерской дружине в Барановичах присвоили имя лётчиков-героев-1

Важное событие в жизни города состоялось в учреждении образования № 13, где не только вспомнили о подвиге настоящих офицеров, но и прозвучали слова о жизни наших земляков, их службе, преданности своему делу и, конечно, о бесконечной любви к небу. На церемонии присутствовали в том числе жены и родители погибших летчиков, у которых дань памяти и уважение вызвали и волнение, и чувство печали, и гордости за сыновей.

«Герои живы, пока о них помнят». Пионерской дружине в Барановичах присвоили имя лётчиков-героев-4

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:
Герои живы, пока о них помнят. И если самое младшее на сегодняшний день поколение с первых шагов своей самостоятельной школьной жизни начнет впитывать в себя эту память, начнет жить этим подвигом, который совершили наши ребята во имя спасения других жизней, тогда такая страна, в которой такие детки растут, она будет бессмертная, она будет великая. И у нас для этого есть все.

«Герои живы, пока о них помнят». Пионерской дружине в Барановичах присвоили имя лётчиков-героев-7

По окончании торжественного пионерского сбора его участники отправились к месту крушения самолета на улице Розы Люксембург, где почтили память летчиков-героев и возложили цветы.

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# Государственная политика в области образования # общество # Анатолий Булавко # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Фотофакт

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