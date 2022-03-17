«Докажем, что наша дружба на века». Фестиваль молодёжи и студентов Союзного государства стартовал в Витебске

Новости Беларуси. Фестиваль молодежи и студентов Союзного государства 17 марта начался в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадкой творческого парада в течение трех дней будет университет имени Петра Машерова. Свои таланты продемонстрируют более 100 участников из городов Беларуси и России по трем направлениям. Вокал, хореография, художественное слово. Фестиваль проходит под знаком Года исторической памяти в нашей стране и Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Кирилл Лукьянов, студент Смоленского государственного университета:

Это в первую очередь обмен опытом. Никогда не помешает узнать что-то о других странах, как они танцуют, как они поют, их культуру. Это символично, что в такой год страны объединились и познают друг друга лучше.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Такими вот фестивалями, мероприятиями, совместными действиями, докажем, что наша дружба на века, что наша дружба ничем не может быть разломлена. И сегодня любые ситуации, которые есть, только укрепляют наше взаимодействие.