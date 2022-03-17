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«Докажем, что наша дружба на века». Фестиваль молодёжи и студентов Союзного государства стартовал в Витебске

17 марта 2022 20:00
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Новости Беларуси. Фестиваль молодежи и студентов Союзного государства 17 марта начался в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Докажем, что наша дружба на века». Фестиваль молодёжи и студентов Союзного государства стартовал в Витебске-1

Площадкой творческого парада в течение трех дней будет университет имени Петра Машерова. Свои таланты продемонстрируют более 100 участников из городов Беларуси и России по трем направлениям. Вокал, хореография, художественное слово. Фестиваль проходит под знаком Года исторической памяти в нашей стране и Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

«Докажем, что наша дружба на века». Фестиваль молодёжи и студентов Союзного государства стартовал в Витебске-4

Кирилл Лукьянов, студент Смоленского государственного университета:
Это в первую очередь обмен опытом. Никогда не помешает узнать что-то о других странах, как они танцуют, как они поют, их культуру. Это символично, что в такой год страны объединились и познают друг друга лучше.

«Докажем, что наша дружба на века». Фестиваль молодёжи и студентов Союзного государства стартовал в Витебске-7

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Такими вот фестивалями, мероприятиями, совместными действиями, докажем, что наша дружба на века, что наша дружба ничем не может быть разломлена. И сегодня любые ситуации, которые есть, только укрепляют наше взаимодействие.

«Докажем, что наша дружба на века». Фестиваль молодёжи и студентов Союзного государства стартовал в Витебске-10

Самый насыщенный и эмоциональный день в программе фестиваля – 18 марта. Кроме творческих состязаний, ожидаются мастер-классы по современным танцам, пройдет встреча-диалог с директором Большого театра Беларуси Екатериной Дуловой. Подискутируют об искусстве и с руководителем международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» Глебом Лапицким.

# Молодежные фестивали # общество # Кирилл Лукьянов # Владимир Терентьев # Фотофакт

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