Женская сборная Беларуси заняла 4 место суперфинала Единой континентальной лиги 3х3

Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 остановилась в шаге от пьедестала суперфинала Единой континентальной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу команду представляли Яна Борисевич, Екатерина Еремеева, Елизавета Прищепова и Елена Титовец. Девушки на групповом этапе одержали две победы при одном поражении и со второго места шагнули в плей-офф. В одной четвертой землячки уверенно прошли дружину из Казахстана. Однако в полуфинале уступили казанскому «Тулпару».

За бронзу соревнований белоруски боролись с соперницами из Санкт-Петербурга – командой «Академии баскетбола имени Кондрашина». На протяжении дуэли оппонентки показали яркую борьбу, держали интригу и шли вровень. Но финальный отрезок остался за россиянками. Поражение – 15:19 и итоговое четвертое место.