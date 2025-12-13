«МАЗ-СПОРТавто» – 15 лет! Каких результатов добилась белорусская команда за это время

Выставка спортивной техники, автограф-сессия, показательные заезды и мастер-классы. Команда «МАЗ-СПОРТавто» отмечает 15-летие основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любители автоспорта в Стайках получили уникальную возможность заглянуть за кулисы профессиональных гонок, пообщаться со своими кумирами, сфотографироваться и получить автографы. Чем еще удивила команда «МАЗ-СПОРТавто» – в репортаже Глеба Прокофьева.

Преодоление трамплина и управляемый занос на максимальных скоростях. Показательный заезд капотного грузовика МАЗ просто поразил зрителей. Именно на этой машине белорусские экипажи участвуют в международных ралли-рейдах с 2019-го. Автокар – собственная разработка «МАЗ-СПОРТавто». Все расчеты по компоновке и подбор комплектующих произведены конструкторами команды. А уже воплощением их идей занимались в различных цехах завода.

Виталий Мурылев, пилот экипажа «МАЗ-СПОРТавто»:

На самом деле много переработали автомобиль, что касается безопасности, касается рамы, остальных узлов и агрегатов автомобиля. Постоянно мы работаем с подвеской, как и шасси, так и кабины. И этот процесс настолько трудоемкий и скрупулезный, что мы не перестаем никогда этим заниматься. Все время шажочками идем до той цели, которую мы преследуем. И каждый автомобиль, от гонки к гонке, даже частично меняется. Любители автоспорта смогли сегодня также познакомиться с бытом автогонщиков. На арене международных ралли спортсмены отдыхают вот в таком автодоме. В одном из его отсеков – мини-кухня. Здесь есть все необходимое – холодильник, микроволновка и даже кофе-машина.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Это один жилых модулей автодома. Здесь четыре спальных места. Предусмотрены вот такие ниши для хранения вещей, шкафы, есть и кондиционер. В целом похоже на купе поезда. За время существования команда приняла участие в 59 гонках национального и международного уровней, в 37 из которых стала призером или победителем. Из-за санкций на протяжении нескольких лет белорусскую команду не допускают участвовать в гонке «Дакар». Однако от таких ограничений потери ощущают только французские организаторы. Состав участников стал значительно слабее. 15-летие создания команды «МАЗ-СПОРТавто» отпраздновали на автодроме в Стайках.