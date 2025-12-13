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Депутат Рады сообщил, что замглаву офиса Зеленского увольняют

13 декабря 2025 19:32
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Депутат Рады сообщил, что замглаву офиса Зеленского увольняют-0

Заместителя главы офиса Владимира Зеленского Олега Татарова увольняют, утверждает депутат Рады Алексей Гончаренко, пишет ТАСС.

По его словам, Зеленский предлагал перевести Татарова в Службу безопасности Украины, но там ему не нашлось места, и теперь он может перейти в разведку.

Ранее в Украине была проведена антикоррупционная операция «Мидас», в ходе которой раскрыли схему на 100 миллионов долларов, связывая ее с бизнесменом Тимуром Миндичем, другом Зеленского.

Вскоре Миндичу и другим причастным были выдвинуты обвинения, а глава аппарата главы государства Андрей Ермак был уволен после обысков. СМИ сообщили, что Татаров мог быть вовлечен в координацию его увольнения.

В западных изданиях отмечается растущее давление неизбираемых должностных лиц в окружении Зеленского, включая Ермака, Татарова и Дмитрия Литвина.

Фото: pixabay

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