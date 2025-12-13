Баскетболисты «МИНСКА» потерпели пятое поражение подряд в Единой молодёжной лиге

Резервисты баскетбольного клуба «МИНСК» не могут найти свою игру в выездной серии регулярного чемпионата Единой молодежной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни во второй раз за два дня в Краснодаре встречались с местной командой «Локомотив-Кубань». Накануне подопечные Дмитрия Колтунова уступили со счетом 65:87. Сегодня взять реванш не получилось. Если первую половину противостояния дружины провели на равных, то после большого перерыва хозяева усилили натиск и начали наращивать перевес, который достиг 15 баллов. Поражение – 57:72.

Самым результативным в составе столичного коллектива стал Павел Рабушко, набравший 16 очков. Следующие поединки белорусы проведут в гостях у баскетболистов «Химок». На домашнюю площадку минчане вернутся в начале 2026 года.