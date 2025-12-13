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Конькобежка Марина Зуева завоевала олимпийские лицензии

13 декабря 2025 18:13
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Белорусская конькобежка Марина Зуева завоевала лицензии на зимние Олимпийские игры в Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На пути к заветным путевкам на главный старт четырехлетия спортсмены преодолели четыре этапа Кубка мира. На дистанции 3 тысячи метров в общем зачете белоруска набрала 115 очков, заняла 13 место и завоевала лицензию. Кроме того, Марина прошла отбор и на дистанции 5 километров: результат соотечественницы на этапе в Нидерландах стал одним из лучших среди тех, кто не отобрался по баллам напрямую.

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