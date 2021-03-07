«Будешь за каждую копейку отвечать». На что обратил внимание Президент, посещая мотовелозавод?
Новости Беларуси. Красиво и достойно должно стать на предприятии «Мотовело». Президент не первый раз посещает эту площадку. Предприятие важное, сотни людей не должны потерять работу – в социально-ориентированном государстве этот приоритет не обсуждается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вопрос в другом: как и за счет чего этого добиваться?
Вариантов на встрече озвучено несколько, наиболее интересные изучила и собрала в один материал Алена Сырова.
Алена Сырова, корреспондент:
Помните свой первый велосипед? Моим был примерно такой простой синий «Аист». Уверена, у многих из вас тоже. Правда, сейчас даже у детей такие редко встретишь – непопулярны.
Во-первых, мотовелозавод выпускает намного меньше продукции; во-вторых, в Беларуси остается лишь ее пятая часть. Да и если объективно, те же велосипеды у нас только собирают из уже готовых деталей. Конечно, такому продукту очень тяжело конкурировать с зарубежными аналогами даже у нас. Но так же быть не должно.
Ответов на логичный вопрос «Что делать?» на самом деле не так уж и много. Самый простой – сравнять с землей, а территорию в 27 гектаров в центре Минске застроить, например, жильем. Это предложение, впрочем, как и идею о продаже, Президент Беларуси отмел сразу.
Суперобразцовое производство, которое будет еще и компактным, вряд ли нуждается в таком количестве цехов и строений, которые сегодня или пустуют, или арендуются. Их решено привести в надлежащее состояние (бывший и нынешний мэр Минска, так уж вышло, будут работать над этим проектом вместе).
Здесь появится Минский технопарк. Уже есть 9 производителей, которые готовы вдохнуть в эти стены жизнь, но прежде важно решить юридические и финансовые вопросы.
Александр Лукашенко добро дал. Главное условие – не затягивать. Время, как известно – деньги, а у нас лишних нет. Технопарк через 5 лет уже должен работать и приносить дивиденды, а мотовелозавод – удвоить объемы производства. Производства – не сборки!
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«Сборочное производство – это хорошо». О чём Президент говорил с гендиректором мотовелозавода?
Понятно, что речи о том, чтобы производить все, не идет. Какие-то детали дешевле покупать, но просто сборкой предприятие из кризиса не вывести.
– Поставить новое оборудование, утеплиться, завезти эффективное отопление. Работать и развиваться дальше.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И сколько, если бы ты был хозяином, ты видишь затратить надо денег на это?
– Оборудование – 5 миллионов.
Александр Лукашенко:
То есть это на весь мотовелозавод?
Николай Ладутько, генеральный директор ООО «Мотовелозавод»:
Он имел в виду – на весь третий корпус.
Александр Лукашенко:
Первую часть и вторую?
– Да.
Александр Лукашенко:
Ну, вот видишь, а Ладутько тебе загнул 80 сразу, потом 50. И имей в виду, мы с тобой встретимся в зиму – будешь за каждую копейку отвечать.
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Сотрудники мотовелозавода, которых здесь чуть больше сотни, говорят, что к таким рабочим условиям привыкли, но все же надеются на то, что после визита главы государства ситуация изменится. Александр Лукашенко им это пообещал и представил четкий план, конкретные сроки и ответственных.
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Конечно, пока в то, что все получится, непросто поверить. Но главное начать. Тем более есть задумки и своя ниша. Понятно, что велосипеды для профессионального велоспорта, например, здесь вряд ли будут производить, но это и не надо.
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Алена Сырова:
Понятное дело, что «Аисту» в одиночку учиться летать заново высоко и далеко будет непросто. Государство подставит плечо. Александр Лукашенко уже поручил проработать соответствующие механизмы.
В общем-то, этим высоким визитом на «Мотовело» поставлена точка в эпопее с принятием решений по будущему и исторической застройки в центре Минска, и белорусского бренда. Им быть. Теперь вопрос – какими?
Ответ зависит от добросовестности и умения тех, кому поручено воплощать в жизнь задуманное.