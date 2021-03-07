«Будешь за каждую копейку отвечать». На что обратил внимание Президент, посещая мотовелозавод?

Новости Беларуси. Красиво и достойно должно стать на предприятии «Мотовело». Президент не первый раз посещает эту площадку. Предприятие важное, сотни людей не должны потерять работу – в социально-ориентированном государстве этот приоритет не обсуждается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вопрос в другом: как и за счет чего этого добиваться? Вариантов на встрече озвучено несколько, наиболее интересные изучила и собрала в один материал Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

Помните свой первый велосипед? Моим был примерно такой простой синий «Аист». Уверена, у многих из вас тоже. Правда, сейчас даже у детей такие редко встретишь – непопулярны. Во-первых, мотовелозавод выпускает намного меньше продукции; во-вторых, в Беларуси остается лишь ее пятая часть. Да и если объективно, те же велосипеды у нас только собирают из уже готовых деталей. Конечно, такому продукту очень тяжело конкурировать с зарубежными аналогами даже у нас. Но так же быть не должно.

Ответов на логичный вопрос «Что делать?» на самом деле не так уж и много. Самый простой – сравнять с землей, а территорию в 27 гектаров в центре Минске застроить, например, жильем. Это предложение, впрочем, как и идею о продаже, Президент Беларуси отмел сразу.

Суперобразцовое производство, которое будет еще и компактным, вряд ли нуждается в таком количестве цехов и строений, которые сегодня или пустуют, или арендуются. Их решено привести в надлежащее состояние (бывший и нынешний мэр Минска, так уж вышло, будут работать над этим проектом вместе).

Здесь появится Минский технопарк. Уже есть 9 производителей, которые готовы вдохнуть в эти стены жизнь, но прежде важно решить юридические и финансовые вопросы.

– Поставить новое оборудование, утеплиться, завезти эффективное отопление. Работать и развиваться дальше. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И сколько, если бы ты был хозяином, ты видишь затратить надо денег на это? – Оборудование – 5 миллионов.

Александр Лукашенко:

То есть это на весь мотовелозавод? Николай Ладутько, генеральный директор ООО «Мотовелозавод»:

Он имел в виду – на весь третий корпус. Александр Лукашенко:

Первую часть и вторую? – Да. Александр Лукашенко:

Ну, вот видишь, а Ладутько тебе загнул 80 сразу, потом 50. И имей в виду, мы с тобой встретимся в зиму – будешь за каждую копейку отвечать. Александр Лукашенко на мотовелозаводе: здесь люди при нуле или при -10 горбатятся. Надо срочно привести в порядок

Конечно, пока в то, что все получится, непросто поверить. Но главное начать. Тем более есть задумки и своя ниша. Понятно, что велосипеды для профессионального велоспорта, например, здесь вряд ли будут производить, но это и не надо. Наталья Цилинская: «Что может делать «Аист»? Выпускать детские велосипеды» Алена Сырова:

Понятное дело, что «Аисту» в одиночку учиться летать заново высоко и далеко будет непросто. Государство подставит плечо. Александр Лукашенко уже поручил проработать соответствующие механизмы.

В общем-то, этим высоким визитом на «Мотовело» поставлена точка в эпопее с принятием решений по будущему и исторической застройки в центре Минска, и белорусского бренда. Им быть. Теперь вопрос – какими?