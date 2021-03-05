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«Сборочное производство – это хорошо». О чём Президент говорил с гендиректором мотовелозавода?

05 марта 2021 20:04
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Новости Беларуси. Подход по-хозяйски, образцовое производство и порядок на территории. Об этом 5 марта шла речь на проблемном предприятии «Мотовело» и расположенном на его территории велозаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некогда брендовое производство не первый раз уже в центре внимания высшего руководства страны. 

«Сборочное производство – это хорошо». О чём Президент говорил с гендиректором мотовелозавода?-1

В середине февраля ситуацию на велозаводе обсуждали во Дворце Независимости. Но одно дело – на бумаге, иное – увидеть своими глазами. А она такова. Теперь ММВЗ стал ООО «МВЗ». Но цеха остались те же.

«Сборочное производство – это хорошо». О чём Президент говорил с гендиректором мотовелозавода?-4

Евгений Пустовой, корреспондент:
Поэтому сейчас белорусские велосипеды собирают в том числе и с заморскими комплектующими, типа «лего». Пора с таким детским подходом заканчивать.

«Сборочное производство – это хорошо». О чём Президент говорил с гендиректором мотовелозавода?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сборочное производство – это хорошо: съездил в Китай, в Россию, в Европу, привез запчасти, свернул, скрутил – все хорошо. Нет, мы должны делать сами. Если надо какой-то станок купить для того, чтобы обод этот сделать, значит, мы пойдем на это.

Николай Ладутько, генеральный директор ООО «Мотовелозавод»:
Мы уже купили.

Александр Лукашенко:
Я к примеру говорю.

«Сборочное производство – это хорошо». О чём Президент говорил с гендиректором мотовелозавода?-10

Производить все, что можно свое, подталкивает и сложившаяся ситуация с импортными деталями. Наши раза в два дешевле.

«Сборочное производство – это хорошо». О чём Президент говорил с гендиректором мотовелозавода?-13

Николай Ладутько:
В прошлом году стоимость логистики увеличилась в три раза, цены у поставщиков увеличились на 25 %. Поэтому в среднем в прошлом году цены, комплектация – не только у нас, у всех – выросли на более 30 %. Эта тенденция, к сожалению, сохраняется. Поэтому стало возможным производство определенных видов изделий на территории Республики Беларусь по конкурентоспособным ценам.

«Сборочное производство – это хорошо». О чём Президент говорил с гендиректором мотовелозавода?-16

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