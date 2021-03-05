«Сборочное производство – это хорошо». О чём Президент говорил с гендиректором мотовелозавода?

Новости Беларуси. Подход по-хозяйски, образцовое производство и порядок на территории. Об этом 5 марта шла речь на проблемном предприятии «Мотовело» и расположенном на его территории велозаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некогда брендовое производство не первый раз уже в центре внимания высшего руководства страны.

В середине февраля ситуацию на велозаводе обсуждали во Дворце Независимости. Но одно дело – на бумаге, иное – увидеть своими глазами. А она такова. Теперь ММВЗ стал ООО «МВЗ». Но цеха остались те же.

Евгений Пустовой, корреспондент: Поэтому сейчас белорусские велосипеды собирают в том числе и с заморскими комплектующими, типа «лего». Пора с таким детским подходом заканчивать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сборочное производство – это хорошо: съездил в Китай, в Россию, в Европу, привез запчасти, свернул, скрутил – все хорошо. Нет, мы должны делать сами. Если надо какой-то станок купить для того, чтобы обод этот сделать, значит, мы пойдем на это.

Николай Ладутько, генеральный директор ООО «Мотовелозавод»:

Мы уже купили.

Александр Лукашенко:

Я к примеру говорю.