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Кино, которое лечит: как семейные фильмы помогают лучше понять своих близких?

11 октября 2025 15:20
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Кино, которое лечит: как семейные фильмы помогают лучше понять своих близких?-1

Вера Ткаченко, корреспондент:
Сегодня мы находимся с вами на одном из самых оживленных вокзалов нашей страны, где тысячи людей встречаются и прощаются. И именно в этот миг встреч и расставаний мы вспоминаем о нашей семье. Сегодня мы поговорим с вами о том, как кино помогает понять и укрепить эти важнейшие семейные связи.

Кино, которое лечит: как семейные фильмы помогают лучше понять своих близких?-3

Фильмы о семье поднимают вопросы, которые касаются всех. Как мы понимаем друг друга? Как прощаем обиды? Как сохраняем связь, несмотря на различия? Фильмы показывают, как конфликт поколений может стать основой для понимания, как любовь и поддержка внутри семьи помогают справляться с жизненными трудностями.

Кино, которое лечит: как семейные фильмы помогают лучше понять своих близких?-5

Старость свою устраиваете? Скажешь нет? Ну что? Нет, скажите!

Кино, которое лечит: как семейные фильмы помогают лучше понять своих близких?-7

– Вы любите смотреть фильмы о семье?
– Конечно, фильмы о семье любят все. Во-первых, я вспоминаю родителей. Кстати, по РТР-Беларусь очень часто идет фильм «Ой, мамочки». И он снимался в деревне. В моем доме там есть серия. В деревне Бельковщина Столбцовского района. 

Подробности в видео.

# Кино

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