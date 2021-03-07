Наталья Цилинская: «Что может делать «Аист»? Выпускать детские велосипеды»

Новости Беларуси. Красиво и достойно должно стать на предприятии «Мотовело». Президент не первый раз посещает эту площадку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Предприятие важное, сотни людей не должны потерять работу – в социально-ориентированном государстве этот приоритет не обсуждается. Вопрос в другом: как и за счет чего этого добиваться?

Алена Сырова, корреспондент:

Главное – начать. Тем более, есть задумки и своя ниша. Понятно, что велосипеды для профессионального велоспорта, например, здесь вряд ли будут производить, но это и не надо. Наталья Цилинская как глава Федерации велоспорта и эксперт по двухколесным дает наводку.