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Наталья Цилинская: «Что может делать «Аист»? Выпускать детские велосипеды»

07 марта 2021 18:51
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Новости Беларуси. Красиво и достойно должно стать на предприятии «Мотовело». Президент не первый раз посещает эту площадку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наталья Цилинская: «Что может делать «Аист»? Выпускать детские велосипеды»-1

Евгений Поболовец, СТВ:
Предприятие важное, сотни людей не должны потерять работу – в социально-ориентированном государстве этот приоритет не обсуждается. Вопрос в другом: как и за счет чего этого добиваться?

Наталья Цилинская: «Что может делать «Аист»? Выпускать детские велосипеды»-4

Алена Сырова, корреспондент:
Главное – начать. Тем более, есть задумки и своя ниша. Понятно, что велосипеды для профессионального велоспорта, например, здесь вряд ли будут производить, но это и не надо.

Наталья Цилинская как глава Федерации велоспорта и эксперт по двухколесным дает наводку.

Наталья Цилинская: «Что может делать «Аист»? Выпускать детские велосипеды»-7

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велоспорта:
Что может делать «Аист»? Выпускать детские велосипеды, которые не карбоновые, которые не суперлегкие, на которых будут кататься наши дети, которыми мы обеспечим все детские школы – и трековыми, и шоссейными. Сейчас ребенок может прийти заниматься велоспортом с 9 лет. В этом возрасте нужны еще маленькие велосипеды с колесами меньшего диаметра, которые проблематично купить для наших деток. У нас уже стандартные на базах, и эти дети просто не достают до седла.

Наталья Цилинская: «Что может делать «Аист»? Выпускать детские велосипеды»-10

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Наталья Цилинская # Алена Сырова # Евгений Поболовец # Фотофакт

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