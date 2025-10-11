Польша вновь раскалывается по вопросу миграции. Тысячи людей вышли на улицы Варшавы, чтобы выразить протест против беженцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре польской столицы собралась огромная толпа – в основном сторонники оппозиционной партии «Право и справедливость». Ее поддерживает нынешний президент страны Кароль Навроцкий. Правые чиновники сегодня подверглись порицанию со стороны Дональда Туска. Политик осудил «Право и справедливость» за двуличие. По его словам, именно эта партия некогда привлекла рекордное количество мигрантов в Польшу, а теперь призывает к протесту против них. Впрочем, Туску также досталось от митингующих. Его назвали недееспособным чиновником и попросили отправиться в отставку. Напомним, недавно Навроцкий заявил, что Польша не станет частью миграционного пакта ЕС. Документ вступит в силу в июле будущего года. Он предусматривает расселение мигрантов по странам Евросоюза.