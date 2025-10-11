Белорусские паралимпийцы стали призёрами ЧМ в Индии! Узнали, как удалось достичь таких результатов

В студии «Нового утра» Денис Васильевич, тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике среди инвалидов по зрению и опорно-двигательного аппарата, и Владислав Гриб, мастер спорта международного класса, участник Паралимпийских игр в Париже, бронзовый призер чемпионата мира 2025 года.

Александр Меженный, ведущий СТВ:

Белорусские спортсмены стали призерами чемпионата мира по легкой атлетике в Индии среди спортсменов-паралимпийцев. Как удалось достичь таких результатов, спросим у наших гостей.

Юрий Царев, ведущий СТВ:

В студии «Нового утра» Денис Васильевич, тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике среди инвалидов по зрению и опорно-двигательного аппарата, и Владислав Гриб, мастер спорта международного класса, участник Паралимпийских игр в Париже, бронзовый призер чемпионата мира 2025 года.

Алеся Алехнович, ведущая СТВ:

Поздравляем вас с такими потрясающими результатами. Владислав, расскажите о том, как прошла поездка, с каким настроением вы ехали и как держали строй.