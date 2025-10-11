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Белорусские паралимпийцы стали призёрами ЧМ в Индии! Узнали, как удалось достичь таких результатов

11 октября 2025 15:39
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В студии «Нового утра» Денис Васильевич, тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике среди инвалидов по зрению и опорно-двигательного аппарата, и Владислав Гриб, мастер спорта международного класса, участник Паралимпийских игр в Париже, бронзовый призер чемпионата мира 2025 года.

Александр Меженный, ведущий СТВ:
Белорусские спортсмены стали призерами чемпионата мира по легкой атлетике в Индии среди спортсменов-паралимпийцев. Как удалось достичь таких результатов, спросим у наших гостей.

Юрий Царев, ведущий СТВ:
В студии «Нового утра» Денис Васильевич, тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике среди инвалидов по зрению и опорно-двигательного аппарата, и Владислав Гриб, мастер спорта международного класса, участник Паралимпийских игр в Париже, бронзовый призер чемпионата мира 2025 года.

Алеся Алехнович, ведущая СТВ:
Поздравляем вас с такими потрясающими результатами. Владислав, расскажите о том, как прошла поездка, с каким настроением вы ехали и как держали строй.

Белорусские паралимпийцы стали призёрами ЧМ в Индии! Узнали, как удалось достичь таких результатов-2

Владислав Гриб, мастер спорта международного класса, участник Паралимпийских игр в Париже, бронзовый призер чемпионата мира 2025 года:
Поездка прошла очень хорошо, потому что взяли достаточное количество медалей, когда легкоатлеты поехали. Давно не было столько медалей, а сейчас мы взяли аж целых три. 

Алеся Алехнович:
Денис, тогда поподробнее обо всей команде, которая ездила на чемпионат, и о достижениях.

Белорусские паралимпийцы стали призёрами ЧМ в Индии! Узнали, как удалось достичь таких результатов-4

Денис Васильевич, тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике среди инвалидов по зрению и опорно-двигательного аппарата:
Белорусская команда была представлена семью спортсменами, все легкоатлеты. Это спортсмены из команды Гродно, Молодечно и Минска. Ребята представляли нашу страну в таких направлениях легкой атлетики, как метание копья, метание булавы, толкание ядра. Молодые спортсмены-медалисты – это прыжки в длину, бег 100 метров, бег 400 метров. То есть довольно-таки в широкой программе были представлены наши спортсмены.
Ну и, как уже сказал Владислав, на этом чемпионате мира удалось раздобыть три медали, что является хорошим результатом.

Александр Меженный:
И установить национальный рекорд.

Денис Васильевич:
Да, двое ребят. Дмитрий Борташевич установил два национальных рекорда в беге на 100 метров в предварительном забеге и в финале. Также Дима установил национальный рекорд в прыжках в длину. И молодой спортсмен Игорь Савчук установил также национальный рекорд в прыжках в длину.

Двое ребят остановились в шаге от пьедестала, четвертые места, но это тоже является очень хорошим, высоким показателем, что наши спортсмены могут бороться за медали, достойно готовы и представляют нашу страну на очень высоком уровне.

Далее смотрите в видео. 

# Спортивные соревнования

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