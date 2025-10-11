«Это очень перспективное государство в части логистики». Эксперт о сотрудничестве Беларуси и Омана

Как выстоять в современном турбулентном мире? И как эффективно противостоять планетарным вызовам? Безусловно, сегодня это вопрос номер один! Ответ прост: опираться на надежных геополитических союзников и единомышленников, а также предсказуемых экономических партнеров. Именно на таких принципах Минск выстраивает свою внешнюю политику. Немало аргументов в подтверждение этих тезисов на неделе прозвучало в рамках весьма насыщенной международной повестки главы нашего государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И эти акценты расставим и закрепим прямо сейчас. Итак, Оман – наша «точка опоры» на Ближнем Востоке. Минск и Маскат в рамках визита султана этого государства обозначили новую планку в отношениях. Ну и, конечно, огромное количество тем, которые обозначились в Душанбе, где Александр Лукашенко пообщался с коллегами по СНГ.

Одним из наиболее сложных для реализации, но вместе с тем требующим разрешения вопросом на пространстве Содружества остается экономическое взаимодействие. Политика санкционного давления, от которой коллективный Запад не отказывается, только подтверждает тезис Александра Лукашенко о том, что нельзя потерять наработки прошлых поколений, нужно наращивать темпы торгового сотрудничества. Да, положительная динамика в этой части сохраняется: рост с начала года – чуть больше двух процентов. Тем не менее необходимо наращивать запас прочности экономик. Лукашенко на саммите СНГ: может, нам отбросить всякие размышления и заняться вопросами экономики?

Как отметил Александр Лукашенко, сейчас то самое время, когда необходимо решить глобальные вопросы внутри Содружества, при этом не затронув амбиции стран-участниц. Продолжая разговор о суверенитете, эксперты отмечают: в СНГ нет наднациональных органов. И в этом – плюс объединения. Политолог назвала преимущества формата СНГ: никто не заставляет делиться частью своего суверенитета. Как говорят политологи, СНГ относится к «мягкому» формату интеграции, это важная диалоговая площадка. И понимать тонкости обстановки в постсоветском регионе сегодня хотят за его пределами. По итогам саммита главы государств Содружества подписали решения об учреждении нового формата – «СНГ плюс» – и наделении ШОС статусом наблюдателя при Содружестве.

Кубат Рахимов, эксперт по вопросам евразийской интеграции (Кыргызстан):

Можно отметить такой момент, что фактически это идет констатация факта существующего формата, потому что тот же Туркменистан имеет прямую недвусмысленную запись своей Конституции о нейтралитете, при всем том обязательно участвует в мероприятиях такого рода, будь то СНГ, ШОС или еще какие-то другие форматы. Это такая специфика Туркменистана. При всем том, не являясь, опять же, ввиду конституционных ограничений, прямым членом СНГ, все воспринимают Туркменистан как близкого союзника, как страну, с которой можно и нужно обсуждать проблемы постсоветского пространства. Поэтому «СНГ плюс», в моем понимании, это фиксация того, что уже есть.

Одобрили лидеры и ряд других документов, что свидетельствует о единой позиции и понимании необходимости неглубокого, но реформирования организации. Определенный этап становления сегодня переживают и белорусско-оманские отношения. Периодичность обменов визитами на высшем уровне отражает серьезную заинтересованность в партнерстве. Отметим, Александр Лукашенко посещал Маскат в декабре прошлого года. Ответный визит не заставил себя ждать.

Дмитрий Швайба, кандидат экономических наук:

Оман – это очень перспективное государство в части логистики. Это и выход к Персидскому заливу. Это, в общем-то, очень важное геополитическое расположение. Ведь не секрет, что 80 % мировых товаров перемещаются морем. И в этом смысле Беларуси очень важно иметь союзные, дружественные юрисдикции, с которыми можно сотрудничать в части обеспечения логистического подскока, так называемого товарного хаба, для перемещения своих товаров и, конечно же, поставки необходимых товаров в нашу страну.

Партнерство Минска и Маската не только стратегическое, но и взаимовыгодное. Мы поставляем большое количество товаров, которые не производятся в Омане. Интересен также наш опыт в части механизации и цифровизации, особенно в сельском хозяйстве. Порты Омана обеспечены техникой в том числе белорусского производства. Значительная доля товарооборота приходится на продукты питания. Оман находится в регионе, где традиционно испытывают дефицит в этом сегменте. Впрочем, развивать отношения только за счет торговли – это устаревшая модель. Уже есть договоренности о совместных проектах. Юлия Абухович, экономический аналитик:

Достигнуты соглашения о строительстве целлюлозного комбината с хорошими выходными мощностями. Достигнуты соглашения о вложении инвестиций в нашу деревопереработку, что позволит более эффективно использовать природные ресурсы Республики Беларусь.