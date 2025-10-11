Фабрика недоплатила сотрудникам более 150 тыс. рублей – прокуратура помогла восстановить справедливость

Справедливость восстановлена. Прокуратура Минской области помогла гражданам добиться выплаты заработной платы. 65 работникам фабрики по производству мебели не выплатили более 150 тысяч рублей. Ситуация заинтересовала сотрудников правоохранительных органов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему предприятие пыталось оставить своих работников без денег? Разбирались наши корреспонденты.

152 тысячи рублей – столько задолжала одна из мебельных фабрик Минского района своим сотрудникам. Как объяснил директор частной компании, все из-за очередного пакета санкций. Раньше 90% продукции шло на экспорт. Один из заказчиков – иностранная парфюмерная компания. Для модного дома по договору изготовили стеллажи для парфюмерии. Фабрика свою работу выполнила, мебель отправили. Но из-за ограничений заказчик так и не смог перевести деньги.

Работник предприятия:

Ситуация еще решается, скажем так. Постараемся, пишем во все инстанции, бьем во все колокола, чтобы процесс сдвинулся с мертвой точки. Ну, собственно говоря, предпринимаем все усилия, которые от нас зависят, естественно, в правом поле.

65 сотрудников предприятия получили за июль меньше половины своей заработной платы. Когда фабрика подала статотчетность в налоговую, ситуация привлекла внимание прокуратуры. Правоохранительные органы вынесли компании предписание о незамедлительной выплате зарплаты работникам, и к началу сентября деньги на счета сотрудников поступили.