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Фабрика недоплатила сотрудникам более 150 тыс. рублей – прокуратура помогла восстановить справедливость

11 октября 2025 16:58
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Справедливость восстановлена. Прокуратура Минской области помогла гражданам добиться выплаты заработной платы. 65 работникам фабрики по производству мебели не выплатили более 150 тысяч рублей. Ситуация заинтересовала сотрудников правоохранительных органов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему предприятие пыталось оставить своих работников без денег? Разбирались наши корреспонденты. 

Фабрика недоплатила сотрудникам более 150 тыс. рублей – прокуратура помогла восстановить справедливость-2

152 тысячи рублей – столько задолжала одна из мебельных фабрик Минского района своим сотрудникам. Как объяснил директор частной компании, все из-за очередного пакета санкций. Раньше 90% продукции шло на экспорт. Один из заказчиков – иностранная парфюмерная компания. Для модного дома по договору изготовили стеллажи для парфюмерии. Фабрика свою работу выполнила, мебель отправили. Но из-за ограничений заказчик так и не смог перевести деньги.

Фабрика недоплатила сотрудникам более 150 тыс. рублей – прокуратура помогла восстановить справедливость-4

Работник предприятия:
Ситуация еще решается, скажем так. Постараемся, пишем во все инстанции, бьем во все колокола, чтобы процесс сдвинулся с мертвой точки. Ну, собственно говоря, предпринимаем все усилия, которые от нас зависят, естественно, в правом поле.

Фабрика недоплатила сотрудникам более 150 тыс. рублей – прокуратура помогла восстановить справедливость-6

65 сотрудников предприятия получили за июль меньше половины своей заработной платы. Когда фабрика подала статотчетность в налоговую, ситуация привлекла внимание прокуратуры. Правоохранительные органы вынесли компании предписание о незамедлительной выплате зарплаты работникам, и к началу сентября деньги на счета сотрудников поступили.

Фабрика недоплатила сотрудникам более 150 тыс. рублей – прокуратура помогла восстановить справедливость-8

Директор предприятия
Часть заказов отгрузили раньше положенного срока, изыскали средства и закрыли в полной мере зарплату. Естественно, в связи с такой ситуацией это вышло за рамки календарного месяца… Сотрудники были предупреждены заранее, то есть зарплата выплатилась не в полной мере, но какая-то ее часть, больше прожиточного минимума, выплатилась вовремя. Потом, как только появлялись средства, мы постепенно выплачивали всем в равных долях.

Подробности в видео.

# Деньги # Предприятия Беларуси # Прокуратура Беларуси

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