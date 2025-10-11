Рекордные 100%-е пошлины для Китая: как заявление Трампа ударило по мировому рынку?

А сейчас мировая новость, которая не то чтобы стала «громом среди ясного неба», но уж точно запустила гигантскую волну в информационном поле.

Крупнейшие мировые издания и информационные агентства сегодня соревнуются – чей заголовок прозвучит громче?! Но при всем разнообразии метафор суть сводится к главному: США и Китай вступают в новую фазу экономического противостояния.

Триггером стало заявление Трампа. В своей социальной сети американский лидер анонсировал то, что с 1 ноября США введут против Китая 100-процентные пошлины. И это сверх тех, которые уже действуют в настоящее время.

Напомним, эта история началась еще в феврале – тогда Вашингтон ввел против Пекина пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. Дальше – больше: в марте ставки повысили до 20 пунктов. Следующая планка – 54, и вот, наконец, рекордные 145, которые к началу следующего месяца могут прирасти еще на сотню.

Станет ли это реальностью или так и останется громким заявлением? Многие эксперты склоняются ко второму варианту, ведь в противном случае это будут, цитата, «убийственные пошлины не только для китайской, но и для американской индустрии», – уверен политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Как говорится, поживем – увидим. Но то, что уже произошло, это рекордный обвал на мировых рынках. Так, заявление Трампа буквально обрушило криптовалюты. По данным агентства Bloomberg, в моменте биткоин упал на 12%, а за сутки рынок потерял порядка 10 миллиардов долларов. Как заявляют аналитики Coinglass, произошедшее стало, цитата, «крупнейшей ликвидацией в истории криптовалют».

Серьезный шторм и на фондовом рынке. После заявления Трампа Уолл-Стрит вмиг потерял более полутора миллиарда долларов. А все основные фондовые индексы резко упали за один день до минимума за полгода.

Обвал и на мировом углеводородном рынке. Так, цена нефти эталонного сорта Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель. Следом за ней вниз пошла и стоимость газа, за день она упала на рекордные 5%.

И вот на фоне всего этого нельзя не согласиться со словами китайского лидера. «В тарифной и торговой войне не будет победителей», – заявил Си Цзиньпин еще на летнем саммите стран Центральной Азии.

Остается надеяться на дипломатию и вероятную встречу американского и китайского лидеров. По крайней мере, они увидятся на саммите АТЭС в Южной Корее в конце октября – как раз накануне дня «Х».