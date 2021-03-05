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Александр Лукашенко рассказал, на каком велосипеде он катается

05 марта 2021 17:09
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Новости Беларуси. Подход по-хозяйски, образцовое производство и порядок на территории. Об этом 5 марта шла речь на проблемном предприятии «Мотовело» и расположенном на его территории велозаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некогда брендовое производство не первый раз уже в центре внимания высшего руководства страны. С ним связано и громкое уголовное дело и громкая отставка.

Александр Лукашенко рассказал, на каком велосипеде он катается-1

Но тем не менее за пять лет «Мотовелозавод» заметно улучшил свои показатели. Двигаться надо дальше. Например, создать Минский технопарк, образцовое мотовелопроизводство и преференции для белорусской техники.

Итак, когда расправит «Аист» крылья и какой у него путь? Евгений Пустовой с подробностями.

Глава государства все время старался вывести заводчан на разговор. Откровенный разговор. Один из вопросов: а на каком велосипеде катается Александр Лукашенко? К сожалению, не на «Аисте».

Александр Лукашенко рассказал, на каком велосипеде он катается-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К моему стыду, «Аист» есть – один велосипед на троих сыновей и на меня. Я только иногда на нем прокачусь, чтобы понимать, что у нас есть велосипед. Мой велосипед уже весь мир видел, уже считали, сколько он стоит. Мне тоже подарили, ему лет пять. Но, опять же, не ваш. Опять карбон.

Я попросил, чтобы мы внимательно посмотрели на производство карбоновых этих рам для велосипедов. Надо это видеть. Сначала собирать будем, а дальше, может, и производить. Конкуренция там очень большая. Поэтому главное понимать самим, что велосипед для здоровья это самое лучшее. Лучше, чем футбол, хоккей. Именно велосипед. Для сердца.

Александр Лукашенко рассказал, на каком велосипеде он катается-7

Велосипедом, как я сказал, занимаюсь во времена распутицы и иногда летом. Но каждый день на велотренажере хотя бы три-пять минут. Каждое утро, и сегодня в том числе, я кручу велосипед.

Александр Лукашенко рассказал, на каком велосипеде он катается-10

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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