Александр Лукашенко рассказал, на каком велосипеде он катается

Новости Беларуси. Подход по-хозяйски, образцовое производство и порядок на территории. Об этом 5 марта шла речь на проблемном предприятии «Мотовело» и расположенном на его территории велозаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некогда брендовое производство не первый раз уже в центре внимания высшего руководства страны. С ним связано и громкое уголовное дело и громкая отставка.

Но тем не менее за пять лет «Мотовелозавод» заметно улучшил свои показатели. Двигаться надо дальше. Например, создать Минский технопарк, образцовое мотовелопроизводство и преференции для белорусской техники. Итак, когда расправит «Аист» крылья и какой у него путь? Евгений Пустовой с подробностями. Глава государства все время старался вывести заводчан на разговор. Откровенный разговор. Один из вопросов: а на каком велосипеде катается Александр Лукашенко? К сожалению, не на «Аисте».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К моему стыду, «Аист» есть – один велосипед на троих сыновей и на меня. Я только иногда на нем прокачусь, чтобы понимать, что у нас есть велосипед. Мой велосипед уже весь мир видел, уже считали, сколько он стоит. Мне тоже подарили, ему лет пять. Но, опять же, не ваш. Опять карбон. Я попросил, чтобы мы внимательно посмотрели на производство карбоновых этих рам для велосипедов. Надо это видеть. Сначала собирать будем, а дальше, может, и производить. Конкуренция там очень большая. Поэтому главное понимать самим, что велосипед для здоровья это самое лучшее. Лучше, чем футбол, хоккей. Именно велосипед. Для сердца.