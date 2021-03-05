Александр Лукашенко – директору мотовелозавода: ты головой ответишь, если останешься работать, за локализацию

Новости Беларуси. На территории мотовелозавода появится Минский технопарк. Такое решение озвучил Президент во время визита на предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда-то мощное и успешное производство, известное марками «Аист» и «Минск», оказалось на грани ликвидации. Большие территории сегодня не используют по назначению, а цеха явно не соответствуют высокому уровню. Главе государства предложили варианты решения трудностей. Так, на территории в 25 гектаров будут работать несколько производств разной направленности. Таким образом, каждый квадратный метр будет эффективно использоваться.

Что до самого завода, то первостепенной задачей Президент назвал увеличение локализации, ведь сейчас комплектующие в основном поставляют из Китая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос номер один для тебя – не только восстановление производства и удвоение производства – локализация. Вот ты головой ответишь, если останешься работать, за локализацию. Ну сборочное производство – это хорошо, съездил в Китай, в Россию, в Европу, привез запчасти, свернул, скрутил – все хорошо. Нет. Мы должны делать сами. Если надо какой-то станок купить для того, чтобы обод этот сделать, ну, значит, мы пойдем на это.

– А мы его уже купили.

– Ну я к примеру говорю.