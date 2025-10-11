О миссии театра, таланте и поддержке культуры государством – пообщались с Анастасией Москвиной

Александр Меженный, ведущий: Анастасия, мы вас поздравляем. Спасибо вам большое, что вы пришли в этот праздник. Вы знаете, культура – это так много… Вроде бы культуре внимания уделяется много всегда, но его все время не хватает. И очень приятно, когда люди, которых мы приглашаем в студию, они по факту олицетворяют этот целый пласт, вот эту культуру нашей родной Беларуси. Спасибо вам большое за то, что пришли, и за то, что вы и есть наша культура. Вот у меня сразу же первый вопрос. Никогда не было такой мысли, зачем я сюда пошла? Вот что я в этой культуре делаю? Может быть, пошла бы там в юристы, все было бы хорошо.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, солистка Большого театра Беларуси, профессор:

Никогда такого вопроса, наверное, и не возникало, потому что мне кажется, что каждый человек, когда приходит, когда рождается, у него есть определенная миссия. И, видимо, где-то прописано, вот кто-то будет юристом, кто-то будет артистом, и даются таланты, умения, задатки. Но самое главное, чтобы была та среда, в которой ты мог развивать те данные от природы, которые даны тебе от твоих родителей, от Господа Бога, и чтобы в той стране, в которой ты жил, ты мог проявить себя в той сфере, которой ты хочешь заняться. Я бы хотела сказать, что в Беларуси сфера культуры поддерживается колоссально со стороны государства, и благодаря этому мы имеем такие прекрасные результаты. Хочу сказать, что это очень благородная миссия. Те люди, которые служат культуре... У нас в театре говорят, я не работаю в театре, я служу в театре. Это люди, которые пробуждают в человеке его творческие способности, таланты.

И мало того, делают их счастливыми. Вот вы спросили, думала ли я, что я пойду в культуру. А я вот счастлива в этой сфере. Я очень рада выходить на сцену, дарить свой талант зрителю. Я счастлива, когда полные зрительные залы, чего я хочу пожелать всем организациям. Чтобы были посетители в музеях, в библиотеках, концертные залы. Чтобы на ступеньках наших театров мы всегда слышали: а нет ли у вас свободного лишнего билетика. Чтобы билеты были проданы на все мероприятия. Поэтому, конечно, сфера культуры кажется такой легкой, воздушной, ничего сложного не происходит для тех, кто не трудится в этой сфере. Но на самом деле она, конечно, непростая, поэтому я желаю всем творческого вдохновения, новых идей, здоровья всем, кто трудится в этой сфере, и, конечно, я хочу поздравить наш Большой театр Беларуси, потому что это мой любимый театр. Вы меня простите, у нас все хорошие театры, но он самый большой, это визитная карточка нашей страны.