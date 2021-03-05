Александр Лукашенко: «Мало хороших частников, которые сегодня готовы работать для людей. Это моё убеждение»
Новости Беларуси. Подход по-хозяйски, образцовое производство и порядок на территории. Об этом 5 марта шла речь на проблемном предприятии «Мотовело» и расположенном на его территории велозаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некогда брендовое производство не первый раз уже в центре внимания высшего руководства страны. С ним связано и громкое уголовное дело и громкая отставка.
Инспекцию по проблемному предприятию Президент заканчивает в самом светлом цеху. Здесь и производят, вернее собирают велосипеды и мотоциклы. Но в ближайшие годы ситуация изменится.
Александр Лукашенко: им надо раскачать народ. А как раскачать? Надо что-то найти против власти
Евгений Пустовой, корреспондент:
Неравнодушные заводчане собрались, чтобы поговорить с Президентом. Вот тот самый диалог власти и народа. Глава государства начинает с проблемных моментов. Но власть их будет решать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Так жить нельзя. И вы так больше жить не будете. Здесь будет создан Минский технопарк. И на этой площадке основное производство – технопарк. Техническое производство «Мотовелозавод». Это мое личное и государственное дело, потому что, сколько я помню себя, в Минске, будучи депутатом и прочее, минимум 30 лет я всегда проезжал мимо мотовелозавода, по проспекту, и со стороны глядя, я гордился тем, что у нас есть МТЗ, МАЗ, БелАЗ, мотовелозавод.
Пробовали всё. И пришли к тому выводу, что никакому частнику мы не нужны. Мало хороших частников, которые сегодня готовы работать для людей. Это мое убеждение, вы можете по-другому думать.
Потом было принято решение – на государственном уровне восстановить ту славу мотовелозавода, которая была в советские времена. В центре города мы сохраним эту площадку как производственную, но чистую. Здесь не будет ни литья, ни нефтепродуктов никаких. Здесь будет чистая площадка.
Вторая особенность этой площадки, технопарка, будет заключаться в том, что это будет исключительно производство. Никаких айтишников, никаких посредников и даже никакой торговли, за исключением если здесь будут базироваться люди, которые будут торговать продукцией на экспорт. Все, что подлежит сборке здесь, должно производиться здесь, в Минске. И вот второй корпус будет под это задействован, ну и, возможно, под какую-то другую продукцию. Может, вы где-то найдете что-то для производства для того, чтобы подзаработать. Это вполне естественно. Поэтому ориентируюсь на то, что третий корпус останется за мотовелозаводом.
То, что вдоль проспекта – я категорически против сноса. Вот у меня рука не поднимается. И вы привыкли, и я к этому привык. Надо, наоборот, это привести в порядок, сделать красивое это здание. Ну и выставка или чего вы там хотите. Минпром готов там выставлять продукцию, которую мы в Беларуси производим, прежде всего вы.
В общем, три года и пять лет. Пять лет – это идеальное состояние завода. Три года – это то, на что мы должны выйти. Это немалые деньги. Будем собирать потихоньку эти деньги для того, чтобы вы могли нормально работать.