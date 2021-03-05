Александр Лукашенко, посещая мотовелозавод: «Мы должны иметь суперобразцовое производство»
Новости Беларуси. Подход по-хозяйски, образцовое производство и порядок на территории. Об этом 5 марта шла речь на проблемном предприятии «Мотовело» и расположенном на его территории велозаводе. Некогда брендовое производство не первый раз уже в центре внимания высшего руководства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С ним связано и громкое уголовное дело и громкая отставка.
Но тем не менее за пять лет «Мотовелозавод» заметно улучшил свои показатели. Двигаться надо дальше. Например, создать Минский технопарк, образцовое мотовелопроизводство и преференции для белорусской техники.
Итак, когда расправит «Аист» крылья и какой у него путь? Евгений Пустовой с подробностями.
«Аист» остался, но размах у него уже не тот. Белорусский мотовелозавод обеспечивал велосипедами одну шестую часть суши. В лучшие годы здесь работали тысячи человек, сейчас – сотни. Но если бы не поддержка главы государства, то наш «Аист» уже давно бы сложил крылья.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ликвидировать предприятие мы не будем. Я не для этого сюда приехал.
Завод один – проблем несколько. Что делать с производством и огромным советским наследием – полупустующими цехами и капитальными строениями из прошлого? 27 гектаров в столице – лакомый кусок. Поглотить готов бизнес сверхприбылей. Но глава государства радеет прежде всего о пользе для государства и занятости людей.
Александр Лукашенко:
Я абсолютно точно определился, что в этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке, и мотовелозавод – с ним, без него – будет таким же брендом, останется таким же брендом для Беларуси, как он когда-то был.
Или просто ногами крутить, или электромобили, еще какие-то там бензиновые… Ну, больше электромобили, сейчас все переходят на электромобили. Надо вот это перспективное производство развивать и к концу пятилетки довести его до идеального состояния.
Александру Лукашенко показывают таблицы. Вот, мол, то, что есть, а это – то, что будет. Есть идея снести некоторые визитные здания.
Сносить – не строить. У Президента свой взгляд на это архитектурное наследие.
Александр Лукашенко:
Давайте договоримся, что вот третий корпус, мотовелозавод, и потихоньку мы будем льготироваться. Нам надо локализация.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Вот этот корпус именно под мотовелозавод, вот этот корпус...
Александр Лукашенко:
Его развитие.
Владимир Кухарев:
Его развитие. А здесь предполагаются помещения, в которые будут входить организации, которым мы будем предлагать льготные условия, которые именно будут изготовлять комплектующие.
Александр Лукашенко:
Не только здесь. На всей площадке надо выработать льготные условия: где-то больше будет льгот (допустим, велозавод), где-то меньше. Но если ты пришел и вложил свои деньги с расчетом на будущее, ты же хочешь быстрее их вернуть, так?
Владимир Кухарев:
Конечно.
Александр Лукашенко – директору мотовелозавода: ты головой ответишь, если останешься работать, за локализацию
Александр Лукашенко:
Если ты 2 миллиона долларов вложил, хотелось бы за 3 года их вернуть. Вот мы бизнесменов и прольготируем, то есть меньше будет налогов платить и так далее. Главное, чтобы он зарплату людям платил.
Владимир Кухарев:
И выполнял эти функции.
Александр Лукашенко:
Социальные тоже, да. Надо, совершенно верно.
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Для мотовелозавода определили третий корпус – сердце всей территории. В остальные цеха жизнь тоже должна вернуться. Вот пример добросовестного арендатора – Президенту показывают успешный бизнес.
Александр Лукашенко:
Перспектива тут определенно однозначно будет. Готовься к тому, как ты это будешь приводить в порядок все. А в перспективу – на сколько угодно лет под производство, это однозначно. Если будут еще какие-то вопросы, пока идет пертурбация, говори в течение этого года.
История у этого предприятия есть. А вот перспективы? Уже несколько раз менялась форма собственности и название, но неизменным оставалась направленность производства – мотовелопродукция.
Очередной новый шанс промышленному бренду дали пять лет назад. У руля мотовелозавода стал экс-мэр столицы. За это время модельный ряд завод увеличил в шесть раз, количество выпущенных велосипедов – на 20 %, а мотопродукции – в пять раз. Говорят, проблем со сбытом нет. Два года назад с этих конвейеров сошли 50 электровелосипедов, в 2020-м – уже 240 единиц.
Глава государства все время старался вывести заводчан на разговор. Откровенный разговор. Один из вопросов: а на каком велосипеде катается Александр Лукашенко? К сожалению, не на «Аисте» (подробнее читайте здесь).
Александр Лукашенко на мотовелозаводе: направьте в университеты детей их, они вернутся сюда и будут работать
Евгений Пустовой:
Как личная, так и жизнь производств напоминает вождение велосипеда: чтобы сохранить равновесие, нужно двигаться.