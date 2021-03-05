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«Если ты всё сделаешь, мы твою фигуру поставим тут». О чём пошутил Александр Лукашенко?

05 марта 2021 19:56
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Новости Беларуси. Подход по-хозяйски, образцовое производство и порядок на территории. Об этом 5 марта шла речь на проблемном предприятии «Мотовело» и расположенном на его территории велозаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некогда брендовое производство не первый раз уже в центре внимания высшего руководства страны. 

«Если ты всё сделаешь, мы твою фигуру поставим тут». О чём пошутил Александр Лукашенко?-1

Все эти площади принадлежат обанкротившемуся ОАО «Мотовело». Это одна фирма. У нее эти самые площади арендует в том числе предприятие ООО «Мотовелозавод», тот самый легендарный Минский велосипедный.

Президент нацеливает чиновников балласт превратить в образцовую территорию. Она большая – за полдня не обойти. То ли дело объехать на одной из новых моделей белорусского автобуса.

«Если ты всё сделаешь, мы твою фигуру поставим тут». О чём пошутил Александр Лукашенко?-4

Эта локация тоже должна стать площадкой для современных производств, технопарком. Легко сказать – очень сложно сделать. Грандиозность грядущих перемен Президент оценил в шуточном посыле.

«Если ты всё сделаешь, мы твою фигуру поставим тут». О чём пошутил Александр Лукашенко?-7

Николай Ладутько, генеральный директор ООО «Мотовелозавод»:
Ветераны говорят: «Пакуль Ленін будзе стаяць на матавела, будзе матавела. Калі Леніна ўбяруць, тады матавела не будзе».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если ты все сделаешь, мы твою фигуру поставим тут. Во весь рост. И Кухарева рядом.

«Если ты всё сделаешь, мы твою фигуру поставим тут». О чём пошутил Александр Лукашенко?-10

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Николай Ладутько # Евгений Пустовой # Фотофакт

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