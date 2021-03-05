«Если ты всё сделаешь, мы твою фигуру поставим тут». О чём пошутил Александр Лукашенко?

Новости Беларуси. Подход по-хозяйски, образцовое производство и порядок на территории. Об этом 5 марта шла речь на проблемном предприятии «Мотовело» и расположенном на его территории велозаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некогда брендовое производство не первый раз уже в центре внимания высшего руководства страны.

Все эти площади принадлежат обанкротившемуся ОАО «Мотовело». Это одна фирма. У нее эти самые площади арендует в том числе предприятие ООО «Мотовелозавод», тот самый легендарный Минский велосипедный.

Президент нацеливает чиновников балласт превратить в образцовую территорию. Она большая – за полдня не обойти. То ли дело объехать на одной из новых моделей белорусского автобуса.