Председатель Госкомитета по имуществу на мотовелозаводе: «Такое решение является самым быстрым и оптимальным»

Новости Беларуси. Красиво и достойно должно стать и на предприятии «Мотовело». Президент не первый раз посещает эту площадку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ: Предприятие важное, сотни людей не должны потерять работу – в социально-ориентированном государстве этот приоритет не обсуждается. Вопрос в другом: как и за счет чего этого добиваться?

Алена Сырова, корреспондент: Суперобразцовое производство, которое будет еще и компактным, вряд ли нуждается в таком количестве цехов и строений, которые сегодня или пустуют, или арендуются. Их решено привести в надлежащее состояние (бывший и нынешний мэр Минска, так уж вышло, будут работать над этим проектом вместе). Здесь появится Минский технопарк. Уже есть 9 производителей, которые готовы вдохнуть в эти стены жизнь. Но прежде важно решить юридические и финансовые вопросы.

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу:

Две площадки Минпрома тоже нужно отдать городу, тогда Минский горисполком получится единственным хозяином данной территории и сможет как вкладывать сюда бюджетные средства, так и привлекать. Это будет также приятно для инвесторов, потому что сейчас они находятся на площадях, которые находятся в процедуре ликвидации. Нет смысла идти на долгосрочную аренду и завозить сюда нормальное оборудование. Это так на самом деле.

Но для того, чтобы передать, нам надо освободить это имущество от залогов. Это непростое решение, но мы просим его принять в указе. Пул кредиторов, в котором сейчас в четвертом уровне шесть банков, некоторые могут быть недовольны, но считаю, что такое решение является самым быстрым и оптимальным. Да, оно несет риски, но если мы хотим начать строить уже в этот благоприятный летний сезон, то его надо принимать.