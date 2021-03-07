Как коронавирус сказался на рынке труда и какие вакансии самые востребованные? Рассказал первый замминистра труда и соцзащиты

Новости Беларуси. Кроме роста цен на продукты в Беларуси в центре внимания и вопросы трудоустройства: от создания новых рабочих мест, поддержки государством предприятий разных форм собственности в период пандемии до помощи в поиске работы тем, кто временно оказался с трудовой книжкой на руках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, как и кому государство помогает искать и находить работу, интервью с первым заместителем министра труда и социальной защиты Андреем Лобовичем. Евгений Поболовец, СТВ:

Андрей Валентинович, как ситуация с коронавирусом сказалась на рынке труда и безработице и какова сейчас в целом ситуация по стране?

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Мы четко понимали, что нам нужно сохранить трудовые коллективы, нам нужно обеспечивать работникам свои семьи доходом. Те меры, которые были приняты по внесению изменений в Трудовой кодекс, были своевременные в части регулирования дистанционного труда. Эта мера в прошлом году активно пользовалась популярностью у нас в стране (дистанционная организация труда работников), и многие, мы видим, даже сегодня остаются на дистанционке. К тому же те меры, которые были в прошлом году приняты государством (Указы № 143 и 178), также были направлены именно на поддержание трудовых коллективов, юридических лиц, чтобы они не закрывались и продолжали работать. Показатель уровня занятости в Беларуси один из лучших в мире

Андрей Лобович:

Если говорить на цифрах, то в прошлом году в рамках Указа № 178 мы поддержали трудовые коллективы, которые находились в простое – это порядка 20 тысяч человек, работники 254 предприятий на общую сумму более 3 миллионов рублей. Кроме этого в рамках государственной адресной социальной помощи мы упростили порядок, и более 33 тысяч человек получили газ в упрощенном порядке более чем на 5 миллионов рублей. Если говорить в целом о рынке труда, о тех показателях, которые характеризуют состояние рынка труда, то прошлый год мы закончили с уровнем общей безработицы 4 %, когда у наших стран-соседей в Европейском союзе это 7,5 %, в Украине – около 10 %, а в Литве еще больше. При таком уровне безработицы (до 5 % считается нормальным для экономики, которая поддерживает конкуренцию на рынке труда) у нас достаточно высокий уровень занятости в целом населения – 83 % в 2020 году. Это один из лучших показателей в мире.

Евгений Поболовец:

Министерство учитывает скрытую безработицу в этих показателях? Андрей Лобович:

Конечно, я как раз и говорю об уровне общей безработицы, о том исследовании, которое проводит Белстат по методологии Международной организации труда. Если говорить в целом, то зарегистрированных безработных у нас сегодня порядка 8-10 тысяч, это количество меняется от месяца к месяцу. 74 тысячи вакансий на сегодняшний день в электронном банке вакансий, которые находятся в общем доступе. Фактически любой желающий, кто действительно хочет работать, может найти работу, и государство в этом ему поможет.

Евгений Поболовец:

А есть ли спрос на рабочую силу? «Сегодня в банке вакансий более 9 тысяч вакансий с уровнем платы более 1000 рублей» Андрей Лобович:

Спрос на рабочую силу, конечно, есть. Мы видим, что за прошлый год оборот вакансий через наш Общереспубликанский банк вакансий составил порядка 500 тысяч. Это те вакансии, которые заявляли наниматели. Если говорить по структуре, то порядка 60 % всех вакансий – это вакансии по рабочим профессиям. Сегодня востребованы водители, продавцы, швеи, медицинские работники. В сельском хозяйстве это трактористы, доярки, специалисты ветеринарного профиля. Сегодня в банке вакансий более 9 тысяч вакансий с уровнем платы более 1000 рублей. За пять лет около миллиона человек обратились в службу занятости, 740 тысяч мы трудоустроили с помощью государственной службы занятости, порядка 40 тысяч прошли переобучение, обучение по новым профессиям. То есть мы дали людям возможность получить новую профессию, которая востребована на том или ином рынке труда на конкретной территории. Около 9 тысяч безработных с помощью безвозмездной субсидии открыли свое дело. Евгений Поболовец:

Насколько большие субсидии? Андрей Лобович:

Субсидия сегодня составляет 11 бюджетов прожиточного минимума. Она выдается безработному после рассмотрения бизнес-плана, который он составляет.