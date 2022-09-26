Боровик: «Уходить в клоунаду, делать из информационного пространства самоуничтожение – это уничтожать государство»
Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.
Вадим Боровик, политолог:
Принцип, кто хитрее и изворотливее – это не наш подход. Очень важно сохранить авторитет информационного пространства, доверие нации. Я говорил еще об одной вещи, вы должны понять, что правительство, власть должны быть порядочны со своим населением, нести ответственность за свои слова. Эффективно управлять информационным пространством – совершенно другие вещи. И мы должны разделять: есть средства массовой информации (они должны работать строго в рамках правового поля, нести ответственность), есть силы специального реагирования – это совсем другая сфера. Там мы защищаем информационное пространство, там мы осуществляем атаки информационного характера. Но мы должны быть цивилизованными. Уходить в клоунаду, делать из информационного пространства самоуничтожение – это уничтожать государство.
Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):
Не факт.
Вадим Боровик:
Мы в этом убедились. Мы к этому никогда не должны прийти. Это нецивилизованный путь.
Всеволод Непогодин:
Я видел, сколько людей было в 2020 году, но никто не хочет с этим работать: сделать выводы, почему оно так вышло, почему эти люди вышли, почему ими проманипулировали, чем они зацепили.
Алена Сырова, СТВ:
Вы здесь видели? Вы здесь были в 2020 году?
Всеволод Непогодин:
Конечно. 29 июля я приехал, я был здесь на выборах.
Кирилл Казаков, СТВ:
Валерий Александрович, вам вторая реплика, вот скажите мне, он говорит: никто с этими ничего не может сделать. Но мы же работаем с ними?
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:
Работаем. Все нормально. Это эмоциональность, украинская ментальность, я вас уважаю от всей души.
Всеволод Непогодин:
Я не украинец, я бобруйчанин в шестом поколении с паспортом Украины.
Валерий Ревенко:
Что-то есть такое, да, бобруйское. Я к чему хотел, мы сейчас давайте повернем в сторону журналистики. У нас молодые кадры, они талантливые, они креативные. Они действительно наше будущее. Вопрос к вам, ведущая: вы, собственно говоря, не боитесь, что вас подвинут? Вот мы говорим, где им дорога, куда они растут.
Кирилл Казаков:
Наверное, не бояться конкуренции со стороны других людей – это глупость полная. Президент, кстати, несколько раз сказал: снимите корону.
Алена Сырова:
Это излишняя самоуверенность как раз.
Кирилл Казаков:
Потому что журналистика – профессия, которая завораживает очень многих. И то, что за нами могут стоять еще люди, я не удивлюсь, даже буду этому благодарен. Другой вопрос, что мне бы хотелось, чтобы на нашем телевидении появилось больше ток-шоу в прямом эфире, чтобы его вели те, которые хотели бы занять наше место. Для того, чтобы мы, выходя в эфир одновременно, могли конкурировать контентом, тогда бы, наверное, была бы правда. Потому что зритель переключает кнопки. Если мы заменим ведущих этого ток-шоу, придут другие люди, но ток-шоу больше не станет. И в интернете. Ведь мы тоже хотим, чтобы было больше Telegram-каналов, а я просто скажу так: вот взяли и выключили электричество – и нет Telegram-каналов, зато есть газета, есть книга, есть радио и есть телевидение. И на самом деле это мое большое убеждение: говоря, что нужно жить и работать в интернете, мы очень сильно заблуждаемся, что эти классические медиа ушли на второй план.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я хочу сказать, что в нашей стране выстроена политика в области информационной деятельности. Составляющих очень много, и мы сегодня о них частично говорим. Тем не менее в основе всегда должна лежать государственная идеология. Я понимаю, звучу, как вы говорите, как человек из той эпохи.
Всеволод Непогодин:
50-х годов.
Сергей Рачков:
С учетом того, что я много видел на Западе, я могу это четко сказать, что и там лежит государственная идеология. Включите CNN, и я включаю, кого я видел 30 лет тому назад, у нас новые имена и лица появляются, а там нет, там одни и те же глашатаи проверенные, кому доверяют. Но оставляют пять секунд, чтобы запикать или остановить экран.
Кирилл Казаков:
Муковозчику в начале нулевых верили студенты, а сейчас мы.
Сергей Рачков:
Поэтому идет серьезнейшая идеологическая война, и мы не должны уподобляться. Вот это рейтинговые какие-то вещи, это популярно. Мы должны четко понимать, где должно включаться и работать государство, а где профессиональные актеры, которые сегодня есть. А в целом, конечно, Запад очень широко стал использовать в том числе в журналистике профессиональную ложь. И это специалисты хорошо знают.
Кирилл Казаков:
Главное, чтобы они не играли роль президентов эти профессиональные актеры.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Но я бы все равно не исключал появления в медийном поле тех самых креативных, тех самых творцов, тех самых отвязанных с двумя прапорщиками.
Алена Сырова:
К концу программы уже два прапорщика появились.
Андрей Муковозчик:
Меня не удержать.
Кирилл Казаков:
Вполне возможно, да. Такая история может быть. Советский опыт агитбригад. Потому что диалоговые площадки – это то же самое. Но я тут у себя пост в Instagram написал о том, что некая побудительная лояльность должна существовать. Пересекаешь границу Литвы, у тебя спрашивают, чей Крым? Ты говоришь: русский – и тебя не пускают. В этом и суть этой прибалтийской побудительной лояльности. У нас такая же история должна быть. Сдаешь ты, например, на гражданство Америки, ты сдаешь историю, которую написали американцы, попробуй что-нибудь другое сделать. А мы слишком либеральничаем, и мне кажется, что после этих диалоговых площадок нужно людям экзамен устраивать, поняли или не поняли. Это радикальная мера и, возможно, она в воздух сказана.
Андрей Муковозчик:
Тех, кто не понял, оставляют на вторую диалоговую площадку.
Кирилл Казаков:
Вот! Иногда такие вещи нужны.
Алена Сырова:
Резюмируя, конечно, здесь есть правда и у Всеволода, и у всех наших экспертов о том, что важно быть разными, важно понимать, что мы не можем, одинаково обращаясь к бабушке Зине и мальчику Пете, рассчитывать на одинаково эффективный отклик. Поэтому, если мы заинтересованы в том, чтобы наша страна действительно была крепкой и стояла уверенно на своих ногах, то важно добавить несколько опор.
Кирилл Казаков:
И последнее, знаете что? Читайте книжки! Многие умные писатели за нас описали ту жизнь, которую мы живем. И там иногда уже написано, как поступать.
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