Боровик: «Уходить в клоунаду, делать из информационного пространства самоуничтожение – это уничтожать государство»

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.

Вадим Боровик, политолог:

Принцип, кто хитрее и изворотливее – это не наш подход. Очень важно сохранить авторитет информационного пространства, доверие нации. Я говорил еще об одной вещи, вы должны понять, что правительство, власть должны быть порядочны со своим населением, нести ответственность за свои слова. Эффективно управлять информационным пространством – совершенно другие вещи. И мы должны разделять: есть средства массовой информации (они должны работать строго в рамках правового поля, нести ответственность), есть силы специального реагирования – это совсем другая сфера. Там мы защищаем информационное пространство, там мы осуществляем атаки информационного характера. Но мы должны быть цивилизованными. Уходить в клоунаду, делать из информационного пространства самоуничтожение – это уничтожать государство.

Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):

Не факт. Вадим Боровик:

Мы в этом убедились. Мы к этому никогда не должны прийти. Это нецивилизованный путь. Всеволод Непогодин:

Я видел, сколько людей было в 2020 году, но никто не хочет с этим работать: сделать выводы, почему оно так вышло, почему эти люди вышли, почему ими проманипулировали, чем они зацепили. Алена Сырова, СТВ:

Вы здесь видели? Вы здесь были в 2020 году? Всеволод Непогодин:

Конечно. 29 июля я приехал, я был здесь на выборах. Кирилл Казаков, СТВ:

Валерий Александрович, вам вторая реплика, вот скажите мне, он говорит: никто с этими ничего не может сделать. Но мы же работаем с ними?

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:

Работаем. Все нормально. Это эмоциональность, украинская ментальность, я вас уважаю от всей души. Всеволод Непогодин:

Я не украинец, я бобруйчанин в шестом поколении с паспортом Украины. Валерий Ревенко:

Что-то есть такое, да, бобруйское. Я к чему хотел, мы сейчас давайте повернем в сторону журналистики. У нас молодые кадры, они талантливые, они креативные. Они действительно наше будущее. Вопрос к вам, ведущая: вы, собственно говоря, не боитесь, что вас подвинут? Вот мы говорим, где им дорога, куда они растут. Кирилл Казаков:

Наверное, не бояться конкуренции со стороны других людей – это глупость полная. Президент, кстати, несколько раз сказал: снимите корону. Алена Сырова:

Это излишняя самоуверенность как раз. Кирилл Казаков:

Потому что журналистика – профессия, которая завораживает очень многих. И то, что за нами могут стоять еще люди, я не удивлюсь, даже буду этому благодарен. Другой вопрос, что мне бы хотелось, чтобы на нашем телевидении появилось больше ток-шоу в прямом эфире, чтобы его вели те, которые хотели бы занять наше место. Для того, чтобы мы, выходя в эфир одновременно, могли конкурировать контентом, тогда бы, наверное, была бы правда. Потому что зритель переключает кнопки. Если мы заменим ведущих этого ток-шоу, придут другие люди, но ток-шоу больше не станет. И в интернете. Ведь мы тоже хотим, чтобы было больше Telegram-каналов, а я просто скажу так: вот взяли и выключили электричество – и нет Telegram-каналов, зато есть газета, есть книга, есть радио и есть телевидение. И на самом деле это мое большое убеждение: говоря, что нужно жить и работать в интернете, мы очень сильно заблуждаемся, что эти классические медиа ушли на второй план.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я хочу сказать, что в нашей стране выстроена политика в области информационной деятельности. Составляющих очень много, и мы сегодня о них частично говорим. Тем не менее в основе всегда должна лежать государственная идеология. Я понимаю, звучу, как вы говорите, как человек из той эпохи. Всеволод Непогодин:

50-х годов. Сергей Рачков:

С учетом того, что я много видел на Западе, я могу это четко сказать, что и там лежит государственная идеология. Включите CNN, и я включаю, кого я видел 30 лет тому назад, у нас новые имена и лица появляются, а там нет, там одни и те же глашатаи проверенные, кому доверяют. Но оставляют пять секунд, чтобы запикать или остановить экран. Кирилл Казаков:

Муковозчику в начале нулевых верили студенты, а сейчас мы. Сергей Рачков:

Поэтому идет серьезнейшая идеологическая война, и мы не должны уподобляться. Вот это рейтинговые какие-то вещи, это популярно. Мы должны четко понимать, где должно включаться и работать государство, а где профессиональные актеры, которые сегодня есть. А в целом, конечно, Запад очень широко стал использовать в том числе в журналистике профессиональную ложь. И это специалисты хорошо знают. Кирилл Казаков:

Главное, чтобы они не играли роль президентов эти профессиональные актеры.