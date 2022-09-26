Как нужно вести информационную войну на чужом поле? Мнения военного, сенатора и журналиста

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:

Суть в чем. Белорусская территория, белорусские люди со своей ментальностью здесь, на этом поле государство навело порядок. Каким бы это вам скептическим ни казалось. Теперь Президент говорил о том поле, которое за рубежом. Для этого необходимы, первое, ресурсы технические, которые будут там, как вы говорили правильно, не доминировать, а быть способными доносить определенную информацию. Второе – кадры, которые умеют не только разговаривать на том же языке, но и быть понятными на том языке, где будут работать. Ведь обороной мы ничего не достигнем. Пример, ярко показавший, как необходимо иметь эти кадры. Рижский центр коммуникации. Буквально четыре года назад там был набор кадров. Не просто русскоязычных, которых хватает в Риге, вокруг этого памятника много русских. Но которые понимают язык молодежи, умеют разговаривать с ней и которых понимают. Дефицит кадров. И они обратились за высокими зарплатами. Президент наш говорил о необходимости формирования такого потенциала, который в конце концов сможет работать и там. Для чего? Упредить нападение на Республику Беларусь.