Медиабоец – человек за справедливость или выгоду? Поговорили с украинскими и белорусскими экспертами

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле. Кирилл Казаков, СТВ:

Где правда у политиков на самом деле? Вот он говорит, что все политики немного лгут.

Вадим Боровик, политолог:

Не лгут! Кирилл Казаков:

Недоговаривают, ладно. Вадим Боровик:

А управляют информационными потоками, не создают панику. Понимаете? Извините. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вы знаете, я для себя разделяю два понятия: государственный деятель и политический деятель. Есть, на мой взгляд, разница. Мне кажется, что медиабоец – это красивая фигура речи.

Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):

Есть четкое определение по этому человеку. Я четко опишу, конкретно. Человек сначала работает на Порошенко – критикует Зеленского. Через год работает на Зеленского – уничтожает медийно Порошенко. Вот это медиабоец. Универсал-наемник. Сергей Рачков:

Мы здесь затрагивали и такие понятия, как журнализм, пропагандист. Так вот, если пропагандист, он, наверное, медиабойцом должен быть. Алена Сырова, СТВ:

Подождите, а как ему можно доверять? На самом деле у нас ментальная большая разность с вами.

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Ничего же нового под луной нет. Даренко помните, как он уничтожал? Казалось бы, причем здесь Лужков? Вам нравится эта фигура, инфокиллер? Всеволод Непогодин:

Да. Андрей Муковозчик:

А мне нет.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:

Позвольте, одна ремарка. Плодородная украинская земля родила очень много инфобойцов. И что сегодня у вас? Всеволод Непогодин:

В информационном плане все отлично. Алена Сырова:

Да? Прям отлично? Андрей Муковозчик:

А насчет покушать, погреться, свет включить – там тоже все нормально? Может быть, это как-то связано между собой? Алена Сырова:

Какую-то реальность создали. Валерий Ревенко:

Зато говорить можно все что угодно. Ну говорили. И где вы, что у вас? Алена Сырова:

Зато Зеленский ролики классные снимал с новогодним поздравлением, а что в итоге? Всеволод Непогодин:

Я не смотрел его ролики. Я не его поклонник точно, вы поймите. Алена Сырова:

Ну вот правильно.