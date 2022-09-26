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Медиабоец – человек за справедливость или выгоду? Поговорили с украинскими и белорусскими экспертами

26 сентября 2022 19:37
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Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Где правда у политиков на самом деле? Вот он говорит, что все политики немного лгут.  

Медиабоец – человек за справедливость или выгоду? Поговорили с украинскими и белорусскими экспертами -1

Вадим Боровик, политолог:  
Не лгут!  

Кирилл Казаков:  
Недоговаривают, ладно.  

Вадим Боровик:  
А управляют информационными потоками, не создают панику. Понимаете? Извините.  

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Вы знаете, я для себя разделяю два понятия: государственный деятель и политический деятель. Есть, на мой взгляд, разница. Мне кажется, что медиабоец – это красивая фигура речи.  

Медиабоец – человек за справедливость или выгоду? Поговорили с украинскими и белорусскими экспертами -4

Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):  
Есть четкое определение по этому человеку. Я четко опишу, конкретно. Человек сначала работает на Порошенко – критикует Зеленского. Через год работает на Зеленского – уничтожает медийно Порошенко. Вот это медиабоец. Универсал-наемник.  

Сергей Рачков:  
Мы здесь затрагивали и такие понятия, как журнализм, пропагандист. Так вот, если пропагандист, он, наверное, медиабойцом должен быть.  

Алена Сырова, СТВ:  
Подождите, а как ему можно доверять? На самом деле у нас ментальная большая разность с вами.  

Медиабоец – человек за справедливость или выгоду? Поговорили с украинскими и белорусскими экспертами -7

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:  
Ничего же нового под луной нет. Даренко помните, как он уничтожал? Казалось бы, причем здесь Лужков? Вам нравится эта фигура, инфокиллер?  

Всеволод Непогодин:  
Да.  

Андрей Муковозчик:   
А мне нет.  

Медиабоец – человек за справедливость или выгоду? Поговорили с украинскими и белорусскими экспертами -10

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:  
Позвольте, одна ремарка. Плодородная украинская земля родила очень много инфобойцов. И что сегодня у вас?  

Всеволод Непогодин:  
В информационном плане все отлично.  

Алена Сырова:  
Да? Прям отлично?  

Андрей Муковозчик:  
А насчет покушать, погреться, свет включить – там тоже все нормально? Может быть, это как-то связано между собой?  

Алена Сырова:  
Какую-то реальность создали.  

Валерий Ревенко:  
Зато говорить можно все что угодно. Ну говорили. И где вы, что у вас?  

Алена Сырова:  
Зато Зеленский ролики классные снимал с новогодним поздравлением, а что в итоге?  

Всеволод Непогодин:  
Я не смотрел его ролики. Я не его поклонник точно, вы поймите.  

Алена Сырова:  
Ну вот правильно.  

Медиабоец – человек за справедливость или выгоду? Поговорили с украинскими и белорусскими экспертами -13

Петр Петровский, политолог:  
В Украине уничтожили информационное пространство, дискредитировав его. Использовали его не для информирования населения, а для манипулирования населением.  

Всеволод Непогодин:  
Потому что борьба за потоки идет, за ресурсы, конечно.  

Петр Петровский:  
Правильно. Потоки, ресурсы, которые у государства забрали олигархи. То есть это полностью несуверенное информационное пространство, это клоака, которая уничтожила государство. Нам надо это? Нам это не надо.  

Медиабоец – человек за справедливость или выгоду? Поговорили с украинскими и белорусскими экспертами -16

Всеволод Непогодин:  
Это информационный MMA – бои без правил. Они закаляют.  

Кирилл Казаков:  
Я ремарку сделаю из всего. Если Муковозчик в 2020 году за Лукашенко, а в 2021 за кого-то другого, а в 2022-м он уже за третьего, то тогда он медиабоец. А если у него принципиальная позиция, то он журналист.  

Алена Сырова:  
Глядя на, условно, Андрея Муковозчика, который кочует со своим мнением сначала к одному, потом к другому, я буду воспринимать его просто как продажного человека и верить ему не буду. Это неэффективно.  

Всеволод Непогодин:  
Надо более универсально мыслить. Житье течет – все меняется.  

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# Журналистика # общество # Кирилл Казаков # Вадим Боровик # Сергей Рачков # Всеволод Непогодин # Андрей Муковозчик # Валерий Ревенко # Петр Петровский # Фотофакт

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