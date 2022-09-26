Медиабоец – человек за справедливость или выгоду? Поговорили с украинскими и белорусскими экспертами
Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.
Кирилл Казаков, СТВ:
Где правда у политиков на самом деле? Вот он говорит, что все политики немного лгут.
Вадим Боровик, политолог:
Не лгут!
Кирилл Казаков:
Недоговаривают, ладно.
Вадим Боровик:
А управляют информационными потоками, не создают панику. Понимаете? Извините.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вы знаете, я для себя разделяю два понятия: государственный деятель и политический деятель. Есть, на мой взгляд, разница. Мне кажется, что медиабоец – это красивая фигура речи.
Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):
Есть четкое определение по этому человеку. Я четко опишу, конкретно. Человек сначала работает на Порошенко – критикует Зеленского. Через год работает на Зеленского – уничтожает медийно Порошенко. Вот это медиабоец. Универсал-наемник.
Сергей Рачков:
Мы здесь затрагивали и такие понятия, как журнализм, пропагандист. Так вот, если пропагандист, он, наверное, медиабойцом должен быть.
Алена Сырова, СТВ:
Подождите, а как ему можно доверять? На самом деле у нас ментальная большая разность с вами.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Ничего же нового под луной нет. Даренко помните, как он уничтожал? Казалось бы, причем здесь Лужков? Вам нравится эта фигура, инфокиллер?
Всеволод Непогодин:
Да.
Андрей Муковозчик:
А мне нет.
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:
Позвольте, одна ремарка. Плодородная украинская земля родила очень много инфобойцов. И что сегодня у вас?
Всеволод Непогодин:
В информационном плане все отлично.
Алена Сырова:
Да? Прям отлично?
Андрей Муковозчик:
А насчет покушать, погреться, свет включить – там тоже все нормально? Может быть, это как-то связано между собой?
Алена Сырова:
Какую-то реальность создали.
Валерий Ревенко:
Зато говорить можно все что угодно. Ну говорили. И где вы, что у вас?
Алена Сырова:
Зато Зеленский ролики классные снимал с новогодним поздравлением, а что в итоге?
Всеволод Непогодин:
Я не смотрел его ролики. Я не его поклонник точно, вы поймите.
Алена Сырова:
Ну вот правильно.
Петр Петровский, политолог:
В Украине уничтожили информационное пространство, дискредитировав его. Использовали его не для информирования населения, а для манипулирования населением.
Всеволод Непогодин:
Потому что борьба за потоки идет, за ресурсы, конечно.
Петр Петровский:
Правильно. Потоки, ресурсы, которые у государства забрали олигархи. То есть это полностью несуверенное информационное пространство, это клоака, которая уничтожила государство. Нам надо это? Нам это не надо.
Всеволод Непогодин:
Это информационный MMA – бои без правил. Они закаляют.
Кирилл Казаков:
Я ремарку сделаю из всего. Если Муковозчик в 2020 году за Лукашенко, а в 2021 за кого-то другого, а в 2022-м он уже за третьего, то тогда он медиабоец. А если у него принципиальная позиция, то он журналист.
Алена Сырова:
Глядя на, условно, Андрея Муковозчика, который кочует со своим мнением сначала к одному, потом к другому, я буду воспринимать его просто как продажного человека и верить ему не буду. Это неэффективно.
Всеволод Непогодин:
Надо более универсально мыслить. Житье течет – все меняется.
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