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Новости по тегу #Валерий Ревенко

Минобороны Беларуси планирует провести инвентаризацию отношений с иностранными военными атташе
19 февраля 2026 11:24

Минобороны Беларуси планирует провести инвентаризацию отношений с иностранными военными атташе

С какими странами в военном деле сотрудничает Беларусь? Ответил Ревенко
12 октября 2025 17:42

С какими странами в военном деле сотрудничает Беларусь? Ответил Ревенко

В ближайшее время Беларусь ожидает аккредитации военных атташе ещё ряда государств – Ревенко
12 октября 2025 17:39

В ближайшее время Беларусь ожидает аккредитации военных атташе ещё ряда государств – Ревенко

Ревенко: зарубежный интерес к белорусской армии кратно возрос
12 октября 2025 17:35

Ревенко: зарубежный интерес к белорусской армии кратно возрос

Американские военные атташе на учениях «Запад-2025» – что показали наблюдателям?
15 сентября 2025 18:14

Американские военные атташе на учениях «Запад-2025» – что показали наблюдателям?

Запад-2025 – совместное стратегическое учение Беларуси и России пройдёт с 12 по 16 сентября
12 августа 2025 10:35

Запад-2025 – совместное стратегическое учение Беларуси и России пройдёт с 12 по 16 сентября

Беларусь оповестит все государства о параметрах учения «Запад-2025»
28 мая 2025 11:32

Беларусь оповестит все государства о параметрах учения «Запад-2025»

Министры обороны Беларуси и Вьетнама подписали план сотрудничества стран в военной сфере
13 мая 2025 13:43

Министры обороны Беларуси и Вьетнама подписали план сотрудничества стран в военной сфере

Аномальная активность НАТО в регионе. Есть ли угроза для Беларуси? Интервью с генералом Ревенко, главным военным дипломатом страны
08 декабря 2024 17:08

Аномальная активность НАТО в регионе. Есть ли угроза для Беларуси? Интервью с генералом Ревенко, главным военным дипломатом страны

Ревенко: со стороны Запада мы не видим даже стремления наладить военное сотрудничество
19 ноября 2024 17:00

Ревенко: со стороны Запада мы не видим даже стремления наладить военное сотрудничество

Ревенко: благодаря той политике, которую выстраивает наш Президент, мы живём в мире
09 сентября 2024 17:45

Ревенко: благодаря той политике, которую выстраивает наш Президент, мы живём в мире

Минобороны: в Евросоюзе продолжается наращивание вооружённых сил
09 сентября 2024 14:14

Минобороны: в Евросоюзе продолжается наращивание вооружённых сил