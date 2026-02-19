Новости по тегу #Валерий Ревенко

В нашей стране аккредитованы представители 36 государств, 10 из них входят в НАТО. Со всеми партнерами Минск стремится выстраивать конструктивный диалог, основанный на взаимном уважении и стремлении к региональной стабильности.
Наши Вооруженные Силы предназначены не только для обеспечения обороноспособности нашего государства, но и в том числе для поддержания международного мира и безопасности.
«Нам необходимо начать говорить, чтобы не завести эту обстановку, эти обстоятельства в невозврат».
«Развитие наших Вооруженных Сил, как наша страна живет, как мы реагируем на внешние вызовы и угрозы – есть определенный интерес. Тому примеры – это аккредитация ряда военных атташе западных государств».
Увидеть своими глазами стратегическое учение на полигон прибыли представители более чем 20 стран. В их числе и три государства-участника НАТО. Порядка 150 журналистов буквально с колес писали тексты и выходили в эфиры. Однако такой открытый подход, увы, оценили не все.
Тема предстоящего учения – применение группировок войск, сил в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства, проверка возможностей Беларуси и России по обеспечению военной безопасности, готовности к отражению возможной агрессии.
Подробнее об изменении плана маневров рассказал помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества.
Свыше двух десятков направлений взаимодействия обозначены как первоочередные.
Интервью программы с начальником Департамента международного военного сотрудничества Минобороны.
«Взять ту же Республику Польша. На наши неоднократные обращения по налаживанию конструктивного диалога, потому что, чтобы снять напряженность в наших взаимоотношениях, мы обращались к ним, ответа мы не видим», – добавил помощник министра обороны.
«На территории Беларуси будет мир. Мир обусловлен, прежде всего, политикой нашего государства. Есть феномен нашего Президента».
«В европейском регионе мы уже можем видеть до 32 тысяч военнослужащих как США, так и стран-членов НАТО», – рассказал помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества.
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