«Вы это не продадите ни под каким соусом!» Украинский политолог о новостях в белорусских СМИ
Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.
Кирилл Казаков, СТВ:
А нужен ли нам некий штаб, который бы все это курировал и разводил? 14-летние мальчишки работают в TikTok. Здесь 20-летние мальчишки работают в «Желтых сливах». А здесь 45-летние дяди пишут аналитику для какого-нибудь канала с надписью «Секретные секреты». У нас есть такое?
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
А кто правду-то скажет?
Кирилл Казаков:
Я про что и говорю! У нас есть военные секреты? Наверное, есть.
Вадим Боровик, политолог:
Я как опытный человек наблюдаю за информационным полем. Я видел несколько специальных технологических операций, проведенных белорусской властью успешно. Они были проведены – и молодцы. И мы не будем объяснять, что это за операции. Но другой вопрос, что мы должны еще жестче действовать на их поле. У России есть ресурсы. И сегодня около Мексики должна быть в Техасе специальная группа, которая будет страдать по поводу того, что забрали незаконно Техас. И будут вспоминать, почему незаконно истребили два миллиона местного населения. Мы должны создавать у них проблемы.
Андрей Муковозчик:
Подводная лодка главное, чтобы лежала около Техаса. Нужен художник, креативщик, творец. Но я настаиваю, что в наших белорусских реалиях рядом с таким белорусским художником должен стоять поживший, знающий уставы прапорщик. Только тогда художник не будет заявлять, что «я художник, я так вижу» и «отстаньте от меня все, я тут смыслы произвожу!»
Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):
Нужно стремиться к универсализации контекстуального языка, визуального языка, чтобы одним контентом как можно больше захватить аудитории. Вот к чему стремиться, вот что на самом деле высший класс. Разных возрастных, региональных, профессиональных. Я вижу, как государственные медиа здесь просто капсулируются, окукливаются, говорят совершенно о своем и на своем языке. Мне куча людей говорят: я не могу смотреть госСМИ, они говорят о чем-то своем. Какой-то статистике надоев.
Алена Сырова, СТВ:
А вы хотите сказать, что статистика надоев не имеет отношения к реальности? Что намолот зерна не имеет значения, особенно сейчас? Когда даже лидеры мировых держав стали говорить о сельском хозяйстве!
Всеволод Непогодин:
Этот товар вы не продадите молодежи ни под каким соусом.
Андрей Муковозчик:
Мы продадим молодежи булки.
Всеволод Непогодин:
Я знаю, что зерно важно. Но молодежи 18-35 лет вы это не продадите ни под каким соусом.
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