«Вы это не продадите ни под каким соусом!» Украинский политолог о новостях в белорусских СМИ

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле. Кирилл Казаков, СТВ:

А нужен ли нам некий штаб, который бы все это курировал и разводил? 14-летние мальчишки работают в TikTok. Здесь 20-летние мальчишки работают в «Желтых сливах». А здесь 45-летние дяди пишут аналитику для какого-нибудь канала с надписью «Секретные секреты». У нас есть такое?

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

А кто правду-то скажет? Кирилл Казаков:

Я про что и говорю! У нас есть военные секреты? Наверное, есть. Вадим Боровик, политолог:

Я как опытный человек наблюдаю за информационным полем. Я видел несколько специальных технологических операций, проведенных белорусской властью успешно. Они были проведены – и молодцы. И мы не будем объяснять, что это за операции. Но другой вопрос, что мы должны еще жестче действовать на их поле. У России есть ресурсы. И сегодня около Мексики должна быть в Техасе специальная группа, которая будет страдать по поводу того, что забрали незаконно Техас. И будут вспоминать, почему незаконно истребили два миллиона местного населения. Мы должны создавать у них проблемы. Андрей Муковозчик:

Подводная лодка главное, чтобы лежала около Техаса. Нужен художник, креативщик, творец. Но я настаиваю, что в наших белорусских реалиях рядом с таким белорусским художником должен стоять поживший, знающий уставы прапорщик. Только тогда художник не будет заявлять, что «я художник, я так вижу» и «отстаньте от меня все, я тут смыслы произвожу!»