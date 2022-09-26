«Они же движовые». Как журфак БГУ делает из студентов лидеров мнений?

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу « По существу » соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.

Кирилл Казаков, СТВ:

На наших телеканалах, радиостанциях, в газетах родились лидеры мнений после 2020 года.

Ольга Самусевич, декан факультета журналистики БГУ:

Да.

Кирилл Казаков:

Журфак ведь сам по себе очень самодостаточная структура, которая может выдавать на-гора их, может, не десятками, но по паре человек в год. У вас есть какая-то «история снизу»? Инициатива журфака, БГУ.

Алена Сырова, СТВ:

Это же студенты, они же движовые.

Ольга Самусевич:

Безумоўна. Паглядзіце, нават у вашай студыі студэнтаў колькі знаходзіцца нашых. Якія ўжо пасля заняткаў прыходзяць сюды, вучацца ў вас і пасля гадуюцца, становяцца лідарамі.

Алена Сырова:

Может быть, необязательно учиться у нас, а придумать что-то другое?

Кирилл Казаков:

Ярко вспыхнуть, а мы за ним охотиться будем.