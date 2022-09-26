«Они же движовые». Как журфак БГУ делает из студентов лидеров мнений?
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Кирилл Казаков, СТВ:
На наших телеканалах, радиостанциях, в газетах родились лидеры мнений после 2020 года.
Ольга Самусевич, декан факультета журналистики БГУ:
Да.
Кирилл Казаков:
Журфак ведь сам по себе очень самодостаточная структура, которая может выдавать на-гора их, может, не десятками, но по паре человек в год. У вас есть какая-то «история снизу»? Инициатива журфака, БГУ.
Алена Сырова, СТВ:
Это же студенты, они же движовые.
Ольга Самусевич:
Безумоўна. Паглядзіце, нават у вашай студыі студэнтаў колькі знаходзіцца нашых. Якія ўжо пасля заняткаў прыходзяць сюды, вучацца ў вас і пасля гадуюцца, становяцца лідарамі.
Алена Сырова:
Может быть, необязательно учиться у нас, а придумать что-то другое?
Кирилл Казаков:
Ярко вспыхнуть, а мы за ним охотиться будем.
Ольга Самусевич:
Ёсць такія магчымасці. Па-першае, практыка. Па-другое, у нас журналісты-практыкі заходзяць ва аўдыторыю. Умоўна прыйшоў Ігар Тур на свае заняткі, ён размаўляе з аўдыторыяй, зоркі гэтыя бачыць, хто загараецца, хто можа – калі ласка.
Кирилл Казаков:
А есть эти условия? Я, например, студент первого курса журфака. В сентябре пришел, месяц позанимался, посмотрел, как работают мои коллеги, снял пару роликов, принес вам и сказал: «Что делать?»
Ольга Самусевич:
Без праблем. У нас вельмі цесныя сувязі са сродкамі масавай інфармацыі. Мы глядзім, па-першае, якія ролікі і якая цікавасць, і звязваемся з любым сродкам масавай інфармацыі.
Алена Сырова:
Мы вам говорим не о средствах массовой информации, не о государственных СМИ. Мы сейчас говорим о работе в другом поле.
Ольга Самусевич:
Я разумею гэта поле. Мы пра гэта даўно казалі, што, канешне, ёсць у нас тут праблемы. Таму што сродкі масавай інфармацыі, да, ёсць Telegram-каналы, Instagram, но там мы яшчэ не настолькі актыўны, наколькі павінны быць.
Кирилл Казаков:
А что сдерживает? Ответственность за то, что это я студент журфака и БГУ? Либо же что?
Ольга Самусевич:
У нейкім сэнсе гэта таксама стрымлівае.
Алена Сырова:
Но ведь очевидно, что информацию из Telegram-канала, условно, «Официальный журфак БГУ» будет читать меньшее количество людей, чем ту же самую, но приправленную какими-то другими словами и упакованную в другую обертку с названием «Секретный секрет».
Ольга Самусевич:
Зразумела, так яно і будзе. Но справа ў тым, што мы стараемся зрабіць і афіцыйныя мэсэнджэры рознага кшталту, новыя СМІ, якія робяць самі студэнты сваімі рукамі. Яны ствараюць навіны, студэнцкае тэлебачанне. Мы даем гэту магчымасць. Магчыма, з гэтага нешта і вырасце.
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