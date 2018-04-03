Благоустройство Минска: «Большой город»

Новости Беларуси. Весенняя уборка, наведение порядка – это уже привычка и для минчан, и для городских служб. Как только сходит снег, Минск начинает приобретать традиционный для столицы лоск. Причем жители города с удовольствием вносят свой вклад в благоустройство. В гостях программы «Большой город» заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Галина Гилевич.

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