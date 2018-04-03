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Противопожарные мероприятия: коммунальщики призывают минчан обратить внимание на подвалы и тамбуры

03 апреля 2018 13:52
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Новости Беларуси. В связи с трагедией в Кемерово, профилактическая противопожарная работа МЧС в Минске проводится в усиленном режиме. В программе «Большой город» рассказываем, будут ли проверяться жилые дома. 

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Мы спланировали совместно с жителями мероприятия, непосредственно касающиеся жилых домов. Это наведение порядка в местах общего пользования. Хочется попросить жителей обратить внимание на то, что у них хранится в тамбурах, общих коридорах и углах, на лестничных клетках и общих балконах.

Очень важно, что безопасность людей зависит от них самих.

Нужно посмотреть, что хранится в подвалах, как обеспечен доступ туда, какие помещения закрыты. Мы сами должны за этим следить: мы по нескольку раз в день проходим мимо открытого подвала, проходим мимо какого-то скопления легко воспламеняющихся стройматериалов, которые мешают проходу. Нужно совместно с ЖКХ отработать эти моменты, чтобы мы могли быть уверены, что у нас порядок в этом плане.

Благоустройство Минска: «Большой город»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Галина Гилевич

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