Противопожарные мероприятия: коммунальщики призывают минчан обратить внимание на подвалы и тамбуры

Новости Беларуси. В связи с трагедией в Кемерово, профилактическая противопожарная работа МЧС в Минске проводится в усиленном режиме. В программе «Большой город» рассказываем, будут ли проверяться жилые дома.

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Мы спланировали совместно с жителями мероприятия, непосредственно касающиеся жилых домов. Это наведение порядка в местах общего пользования. Хочется попросить жителей обратить внимание на то, что у них хранится в тамбурах, общих коридорах и углах, на лестничных клетках и общих балконах.

Очень важно, что безопасность людей зависит от них самих.

Нужно посмотреть, что хранится в подвалах, как обеспечен доступ туда, какие помещения закрыты. Мы сами должны за этим следить: мы по нескольку раз в день проходим мимо открытого подвала, проходим мимо какого-то скопления легко воспламеняющихся стройматериалов, которые мешают проходу. Нужно совместно с ЖКХ отработать эти моменты, чтобы мы могли быть уверены, что у нас порядок в этом плане.