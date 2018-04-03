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Хочу нарисовать граффити на стене дома: с кем согласовать?

03 апреля 2018 13:59
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Новости Беларуси. Какие правила нужно соблюдать, чтобы получить разрешение рисовать граффити на стенах города, рассказала в программе «Большой город» заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Первое, что нужно сделать – это согласовать это решение с собственником данного помещения, стены, здания. Необходимо согласовать тему, которую художник планирует изобразить.

И обязательно, чтобы люди, живущие на этой территории, также были согласны с этим решением.

Поэтому тут совместное согласование на уровне района.

Благоустройство Минска: «Большой город»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Галина Гилевич

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