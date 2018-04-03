Новое детское оборудование появится в каждом районе Минска в 2018 году

Новости Беларуси. Жители столицы оставляют городским службам заявки по вопросам благоустройства дворовых территорий. В том числе и по состоянию детского оборудования. Об этом поговорим в программе «Большой город» с заместителем генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Мы планируем, что в этом году у нас появится практически в каждом районе новое детское оборудование.

В прошлом году мы работали со спонсорской организацией, и в каждой дворовой территории появились небольшие детские комплексы.

В этом году мы планируем эту работу продолжить. Помимо населения у нас есть другие субъекты хозяйствования, которые также учавствуют в наведении порядка на дворовых территориях. Потому эта работа будет.