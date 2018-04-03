«На человека – в пределах 90 копеек»: сколько стоит установить детскую площадку в своём дворе?

Новости Беларуси. Порой, когда жителям Минска предлагается за личные средства организовать во дворе детскую площадку, они представляют себе космические суммы. Так ли это, выясняем в программе «Большой город».

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Это небольшая сумма. Это суммы вполне подъемные.

Это зависит от количества людей, которые примут участие.

Чем больше людей, проживающих в доме и участвующих в этом мероприятии, тем меньше нагрузка на каждую семью. По итогам прошлого года у нас было привлечено более 600 тысяч рублей от населения и субъектов хозяйствования на благоустройство дворовых территорий. На человека это в пределах 90 копеек.