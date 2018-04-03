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«На человека – в пределах 90 копеек»: сколько стоит установить детскую площадку в своём дворе?

03 апреля 2018 13:49
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Новости Беларуси. Порой, когда жителям Минска предлагается за личные средства организовать во дворе детскую площадку, они представляют себе космические суммы. Так ли это, выясняем в программе «Большой город».

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Это небольшая сумма. Это суммы вполне подъемные.

Это зависит от количества людей, которые примут участие.

Чем больше людей, проживающих в доме и участвующих в этом мероприятии, тем меньше нагрузка на каждую семью. По итогам прошлого года у нас было привлечено более 600 тысяч рублей от населения и субъектов хозяйствования на благоустройство дворовых территорий. На человека это в пределах 90 копеек.

Благоустройство Минска: «Большой город»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Галина Гилевич

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