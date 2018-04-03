Почти 1,5 тысячи деревьев и 10 тысяч кустарников посадят в Минске в апреле

Новости Беларуси. Часто минчане проявляют желание посадить какое-нибудь растение у себя во дворе, и в ЖЭС даже выстраивается очередь за саженцами. В каких местах коммунальщики планируют высаживать деревья, рассказали в программе «Большой город».

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Мы ежегодно, весной и осенью, сейчас в апреле мы планируем посадить деревья. У нас уже отработаны места, согласованы схемы, где эти деревья будут посажены. В апреле этого года появятся около 1400 деревьев на дворовых территориях и чуть больше 10 000 кустарников.

То есть это места, где могут быть протоптаны пешеходные связи под окнами, и не надо, чтобы там ходили люди.

Возможно, это озеленение, которое продумано совместно с ЖЭС. Возможно, на месте снесенного дерева. Это конкретные точечные адреса, где будет эта работа проведена весной и осенью.