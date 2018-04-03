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Почти 1,5 тысячи деревьев и 10 тысяч кустарников посадят в Минске в апреле

03 апреля 2018 14:06
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Новости Беларуси. Часто минчане проявляют желание посадить какое-нибудь растение у себя во дворе, и в ЖЭС даже выстраивается очередь за саженцами. В каких местах коммунальщики планируют высаживать деревья, рассказали в программе «Большой город».

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Мы ежегодно, весной и осенью, сейчас в апреле мы планируем посадить деревья. У нас уже отработаны места, согласованы схемы, где эти деревья будут посажены. В апреле этого года появятся около 1400 деревьев на дворовых территориях и чуть больше 10 000 кустарников.

То есть это места, где могут быть протоптаны пешеходные связи под окнами, и не надо, чтобы там ходили люди.

Возможно, это озеленение, которое продумано совместно с ЖЭС. Возможно, на месте снесенного дерева. Это конкретные точечные адреса, где будет эта работа проведена весной и осенью.

Благоустройство Минска: «Большой город»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Галина Гилевич

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