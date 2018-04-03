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Кто и как решает, какое дерево вырубить в Минске?

03 апреля 2018 14:04
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Новости Беларуси. Иногда жители столицы оставляют заявку в ЖЭС о сносе дерева, которое закрывает им обзор из окна, иногда растение может мешать проходу или проезду. В программе «Большой город» заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» рассказала, как принимается решение о сносе дерева.

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Что касается сноса, обрезки – разрабатывается мероприятие. В каждом районе создана комиссия, которая обследует. Просто так дерево снести нельзя. Оно должно быть обследовано: будь он заболевшим, засохшим, либо оно затемняет территорию.

Решение принимает администрация.

Выбирается подрядная организация по конкурсу, и проводятся работы.

Благоустройство Минска: «Большой город»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Галина Гилевич

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