«Будут расширены проезды, обустроены детские площадки»: коммунальщики запланировали капремонт в 10 дворах Минска

Новости Беларуси. 2018 год, как известно, назван годом Малой Родины. Может ли это отразиться на благоустройстве минских дворов, рассказала в программе «Большой город» заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Для многих людей их дом и двор – это их Малая Родина. И не надо никуда ехать, бежать, а в своем дворе сорганизоваться и провести определенную работу. И мы также направлены на то, чтобы наши дворы стали лучше. В этом году, помимо текущего ремонта и элементов благоустройства, мы запланировали капитальный ремонт 10 дворовых территорий. Появятся капитально отремонтированные дворы, где будут расширены проезды, обустроены детские площадки.

Мы обратили внимание на то, чтобы детские площадки были огорожены, чтобы они были отделены от внутридворовых проездов.

Мы работаем с населением в этом направлении, чтобы с участием дополнительных средств появилось на территории что-то еще.