«Нужно не выполнить работу за коммунальщиков, а убрать за собой»: что такое КОТОСы и как они работают?
Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказываем о неравнодушных людях, которые хотят видеть свой двор ухоженным, подъезд чистым, а детские площадки безопасными.
Владимир – один из них, и уже более 4 лет возглавляет коллегиальный орган в Советском районе Минска.
Силами всего 11 человек и неравнодушных жителей удалось навести порядок во всём микрорайоне.
Детские площадки с новым оборудованием, инвентарь для уборки и традиционные субботники, на которые выходят целыми семьями.
Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ №1 Советского района г. Минска»:
Это костяк. Эти люди собирают информацию, смотрят, где слабые места в нашем микрорайоне. На основании собранных данных мы плотно взаимодействуем с ЖКЖ нашего района и с администрацией.
Мы планируем мероприятия по субботникам. Это бывает осенью и весной.
Почему мы это делаем? Потому что надо навести порядок. Нужно не просто выполнить работу за коммунальщиков, как некоторые говорят, а нужно убрать за собой.
Убрать окурки, которые мы набросали, убрать за своими домашними животными. А ведь это 90% мусора после того как снег тает.
Если спросят, для чего ты этим занимаешься, я отвечу: прежде всего, для себя и своих деток.
За 4 года мы практически полностью наш микрорайон обустроили детскими площадками. А у нас порядка 21 тысячи жителей, более 100 домов.
Еще одна акция по благоустройству – установка кормушек для птиц.
К марафону привлекают студентов и школьников, которые смогут пополнить копилку добрых дел и позаботиться о птицах.
А до 18 мая обещают обновить и оборудование в зонах отдыха. Чистые пляжи, беседки и навесы – всё для активного и приятного досуга на свежем воздухе!
Благоустройство Минска: «Большой город»