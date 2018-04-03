«Нужно не выполнить работу за коммунальщиков, а убрать за собой»: что такое КОТОСы и как они работают?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказываем о неравнодушных людях, которые хотят видеть свой двор ухоженным, подъезд чистым, а детские площадки безопасными. Владимир – один из них, и уже более 4 лет возглавляет коллегиальный орган в Советском районе Минска. Силами всего 11 человек и неравнодушных жителей удалось навести порядок во всём микрорайоне.

Детские площадки с новым оборудованием, инвентарь для уборки и традиционные субботники, на которые выходят целыми семьями.



Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ №1 Советского района г. Минска»:

Это костяк. Эти люди собирают информацию, смотрят, где слабые места в нашем микрорайоне. На основании собранных данных мы плотно взаимодействуем с ЖКЖ нашего района и с администрацией. Мы планируем мероприятия по субботникам. Это бывает осенью и весной.

Почему мы это делаем? Потому что надо навести порядок. Нужно не просто выполнить работу за коммунальщиков, как некоторые говорят, а нужно убрать за собой.

Убрать окурки, которые мы набросали, убрать за своими домашними животными. А ведь это 90% мусора после того как снег тает.

Если спросят, для чего ты этим занимаешься, я отвечу: прежде всего, для себя и своих деток.

За 4 года мы практически полностью наш микрорайон обустроили детскими площадками. А у нас порядка 21 тысячи жителей, более 100 домов.

Еще одна акция по благоустройству – установка кормушек для птиц.