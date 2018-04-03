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«Нужно не выполнить работу за коммунальщиков, а убрать за собой»: что такое КОТОСы и как они работают?

03 апреля 2018 14:13
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Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказываем о неравнодушных людях, которые хотят видеть свой двор ухоженным, подъезд чистым, а детские площадки безопасными.

Владимир – один из них, и уже более 4 лет возглавляет коллегиальный орган в Советском районе Минска.

Силами всего 11 человек и неравнодушных жителей удалось навести порядок во всём микрорайоне.

«Нужно не выполнить работу за коммунальщиков, а убрать за собой»: что такое КОТОСы и как они работают?-1

Детские площадки с новым оборудованием, инвентарь для уборки и традиционные субботники, на которые выходят целыми семьями.

Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ №1 Советского района г. Минска»:
Это костяк. Эти люди собирают информацию, смотрят, где слабые места в нашем микрорайоне. На основании собранных данных мы плотно взаимодействуем с ЖКЖ нашего района и с администрацией.

Мы планируем мероприятия по субботникам. Это бывает осенью и весной.

«Нужно не выполнить работу за коммунальщиков, а убрать за собой»: что такое КОТОСы и как они работают?-4

Почему мы это делаем? Потому что надо навести порядок. Нужно не просто выполнить работу за коммунальщиков, как некоторые говорят, а нужно убрать за собой.

Убрать окурки, которые мы набросали, убрать за своими домашними животными. А ведь это 90% мусора после того как снег тает.

«Нужно не выполнить работу за коммунальщиков, а убрать за собой»: что такое КОТОСы и как они работают?-7

Если спросят, для чего ты этим занимаешься, я отвечу: прежде всего, для себя и своих деток.
За 4 года мы практически полностью наш микрорайон обустроили детскими площадками. А у нас порядка 21 тысячи жителей, более 100 домов.
Еще одна акция по благоустройству – установка кормушек для птиц.

К марафону привлекают студентов и школьников, которые смогут пополнить копилку добрых дел и позаботиться о птицах.

А до 18 мая обещают обновить и оборудование в зонах отдыха. Чистые пляжи, беседки и навесы – всё для активного и приятного досуга на свежем воздухе!

Благоустройство Минска: «Большой город»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Владимир Устинович

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