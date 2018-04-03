«Расход горячей – 8-9 кубов в месяц, холодной – 7-8»: почему у минчанки счётчики воды наматывают в 2 раза больше нормы
Новости Беларуси. В квартире № 91 по улице Петра Глебки, 80 уже девять месяцев вода приносит лишь разочарования. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» решили помочь разобраться, в чем причина большого расхода воды в квартире минчанки.
Анна Лешко, минчанка:
В июне 2017 года мы приобрели эту квартиру.
Бывшие квартиросъемщики тоже жаловались по поводу воды, у них была большая задолженность.
На первый взгляд, мелочи, и женщина тогда не обратила на это внимания. А напрасно! Много воды утекло с тех пор. И уже Анна опытным и личным путем определила, что с расходом воды что-то не так.
Анна Лешко:
Я стала замечать, что очень большой расход как горячей, так и холодной воды. В среднем, горячей было 8-9 кубов в месяц, а холодной – 7-8. Я проживаю вместе с маленьким ребенком.
Женщина уверена, что использовать такое количество воды она с двухлетним сыном Даней просто не могла.
Каждый месяц они превышают нормы потребления в два раза! А это совсем другие тарифы. Анна решила разобраться. И первым делом грешила на точность счетчиков. В ЖЭС пошли навстречу.
Анна Лешко:
Так как счетчики были на гарантии, предложили поставить новые, но ничего не изменилось.
Увы, замена ничего не дала. Вода, как лилась рекой, так и продолжала. Однажды в гости заглянул специалист.
Анна Лешко:
Зашел знакомый в гости. Он работал в ЖЭСе, посмотрел на это все и сделал заключение: неправильная система сборки фильтров. После фильтров должна быть прямая трубка длинной 10-15 см, почти до водомера. Этого у нас не существует. С этим вопросом я пошла в ЖЭС. Мне сказали: если что-то не нравится – меняйте за свои деньги.
Коммунальщиков можно понять: счетчики исправны. Что же делать?
Юлия Князь, адвокат:
Потребитель вправе обращаться в местные исполнительные органы с заявлением провести проверку качества. По результатам осмотра потребитель вправе требовать устранения недостатков. Устранять недостаток должно виновное лицо в течение месяца.
Но кто или что – источник проблемы? Дать точное заключение сможет только опытный специалист!
Николай Каминский, начальник участка по замене и ремонту индивидуальных приборов учёта УП «Минскводоканал»:
В данном случае приборы учета стоят не по типовой схеме. Как правило, подводка делается сверху вниз, а в данном случае – снизу вверх. Прибор учета воды, который здесь стоит, согласно технологической документации, может быть установлен и в таком положении. В этом нарушение не усматривается.
Итак, счетчики исправны, трубы хоть и замысловато расположены, но на показания не влияют.
Что же не так в квартире у Анны? По мнению мастера, беда возможно притаилась в биде.
По мнению Николая Каминского, при установке биде в квартире мастера не отрегулировали давление. По законам физики вода из трубы, где давление выше, перетекает в трубу, где оно меньше. Анна в такую версию поверила, и в ближайшее время планирует пригласить специалиста. Если и он не поможет, то надо начинать экономить на воде.