«Расход горячей – 8-9 кубов в месяц, холодной – 7-8»: почему у минчанки счётчики воды наматывают в 2 раза больше нормы

Новости Беларуси. В квартире № 91 по улице Петра Глебки, 80 уже девять месяцев вода приносит лишь разочарования. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» решили помочь разобраться, в чем причина большого расхода воды в квартире минчанки. Анна Лешко, минчанка:

В июне 2017 года мы приобрели эту квартиру. Бывшие квартиросъемщики тоже жаловались по поводу воды, у них была большая задолженность.



На первый взгляд, мелочи, и женщина тогда не обратила на это внимания. А напрасно! Много воды утекло с тех пор. И уже Анна опытным и личным путем определила, что с расходом воды что-то не так.

Анна Лешко:

Я стала замечать, что очень большой расход как горячей, так и холодной воды. В среднем, горячей было 8-9 кубов в месяц, а холодной – 7-8. Я проживаю вместе с маленьким ребенком. Женщина уверена, что использовать такое количество воды она с двухлетним сыном Даней просто не могла.

Каждый месяц они превышают нормы потребления в два раза! А это совсем другие тарифы. Анна решила разобраться. И первым делом грешила на точность счетчиков. В ЖЭС пошли навстречу.

Анна Лешко:

Так как счетчики были на гарантии, предложили поставить новые, но ничего не изменилось. Увы, замена ничего не дала. Вода, как лилась рекой, так и продолжала. Однажды в гости заглянул специалист. Анна Лешко:

Зашел знакомый в гости. Он работал в ЖЭСе, посмотрел на это все и сделал заключение: неправильная система сборки фильтров. После фильтров должна быть прямая трубка длинной 10-15 см, почти до водомера. Этого у нас не существует. С этим вопросом я пошла в ЖЭС. Мне сказали: если что-то не нравится – меняйте за свои деньги. Коммунальщиков можно понять: счетчики исправны. Что же делать?

Юлия Князь, адвокат:

Потребитель вправе обращаться в местные исполнительные органы с заявлением провести проверку качества. По результатам осмотра потребитель вправе требовать устранения недостатков. Устранять недостаток должно виновное лицо в течение месяца.

Но кто или что – источник проблемы? Дать точное заключение сможет только опытный специалист!

Николай Каминский, начальник участка по замене и ремонту индивидуальных приборов учёта УП «Минскводоканал»:

В данном случае приборы учета стоят не по типовой схеме. Как правило, подводка делается сверху вниз, а в данном случае – снизу вверх. Прибор учета воды, который здесь стоит, согласно технологической документации, может быть установлен и в таком положении. В этом нарушение не усматривается.

Итак, счетчики исправны, трубы хоть и замысловато расположены, но на показания не влияют.

Что же не так в квартире у Анны? По мнению мастера, беда возможно притаилась в биде.