Продавец не выдала «книгу жалоб» и нахамила. Можно ли снимать видео в магазине?

Новости Беларуси. Минчанин Артём Исаченко приехал в гости к другу в Бобруйск и зашел в местный магазин за минералкой, а отхватил просроченного хлеба и странных зрелищ. Подробности в сюжете программы «Добро пожаловаться». Артём Исаченко, минчанин:

21 марта я приехал в гости к другу в Бобруйск. По дороге зашли купить минеральной воды в ближайший магазин. Оказался магазин «Дисконт». Выбирая воду, я заметил, что в одном из морозильников почему-то лежат тортики. Оказалось, что тортики уже просрочены на 5 дней. Молодой человек, пораженный столь странной дислокацией кондитерских изделий, потребовал убрать тортики. Работница прилавка, скорее всего, не знала, что живет в высококультурном городе. Артем, несколько обескураженный, попросил Книгу замечаний и предложений. И снова встретился с абсолютным игнорированием. Тогда молодой человек достал смартфон и стал снимать происходящее.

Артём Исаченко:

Срок годности 5 суток от 12 числа. И как это так у Вас? Сделали 12-го, упаковали 8-го.Продавец магазина:

Молодой человек, что Вы хотите? Мы уберем сейчас этот торт.

Артём Исаченко:

С 17 числа, уже 5 дней стоит просроченный торт. Уберите, пожалуйста. Далее, к таким нарушениям как реализация товара с истекшим сроком годности, нарушение правил хранения, отказ в предоставлении Книги замечаний и предложений добавилось и оскорбление в общественном месте. Продавец магазина:

Слышь, выключи камеру, не понял или чё? Охр.. л? Совсем? Чего ты сюда припёрся?

Молодой человек пришел бы в шок. Если бы не маленькое «но». Так сложилась, что Артем работает телеоператором программы «Добро пожаловаться». Поэтому повидал на своем рабочем веку немало и всякого. Иммунитет против хамства у Артема выработался давно.

Артём Исаченко:

Книгу замечаний и предложений предоставить отказались. Не понимаю: есть нарушения, так почему нельзя было просто убрать просрочку с прилавка.

Последние несколько лет в стране действует неприятная для продавцов, но полезная для потребителей практика. С подачи контролирующих органов публикуются списки объектов торговли, которые ставят рекорды в реализации испорченной продукции. Кстати, и данный магазин неоднократно становился лидером по количеству нарушений. Не найдя своевременного отклика у продавца магазина, сегодня Артём Исаченко составил обращение в Управление торговли и услуг Бобруйского горисполкома. И сообщил о многочисленных нарушениях работников магазина «Дисконт» по адресу Ульяновская, 21. За реализацию просроченных тортиков магазину придётся несладко.

Ольга Иващенко, юрист:

Если Вам отказали в предоставлении Книги замечаний и предложений, вызывайте милицию. За такое грубое нарушение предусмотрен в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях штраф 10 базовых величин. В данном случае можно говорить о такой форме оскорбления как неприличное высказывание. В таком случае также предусмотрена административная ответственность от 4 до 20 базовых величин.

В конфликтных ситуациях юристы рекомендуют потребителям фиксировать происходящее на камеру, что зачастую вызывает негодование у работников торговли.