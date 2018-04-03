Каким будет новый дизайн мусорных контейнеров в Минске?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказываем, как будут благоустроены дворы Минска.

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Бюджет нашел возможности и выделил финансовые средства: на дворовых территориях будут построены дополнительные контейнерные площадки. Там, где они необходимы.

Они будут более современные, более закрытого типа.

Это для того, чтобы это сооружение входило в архитектуру двора и не портило этот двор. Задумки есть. Хотелось бы это решить совместно с жителями.