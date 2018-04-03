Ремонт дорог во дворах после зимы: «Объёмы увеличились на 40%. Максимум работ запланировали на апрель»

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказали, когда коммунальные службы проведут ремонт проездов во дворах Минска.
Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Из-за частых резких перепадов температуры у нас очень много работы по ремонту дворовых проездов и пешеходных связей.
Объемы увеличились, по сравнению с тем, что мы планировали по осени, больше чем на 40%.
Есть такие места, где очень срочно нужно принимать меры. Максимум работ мы запланировали на апрель в этом направлении.