Ремонт дорог во дворах после зимы: «Объёмы увеличились на 40%. Максимум работ запланировали на апрель»

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказали, когда коммунальные службы проведут ремонт проездов во дворах Минска.

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Из-за частых резких перепадов температуры у нас очень много работы по ремонту дворовых проездов и пешеходных связей.

Объемы увеличились, по сравнению с тем, что мы планировали по осени, больше чем на 40%.

Есть такие места, где очень срочно нужно принимать меры. Максимум работ мы запланировали на апрель в этом направлении.

Благоустройство Минска: «Большой город»