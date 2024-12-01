Безопасность прежде всего. Подводим итоги заседания Совета ОДКБ в Астане

На неделе в Астану прилетели лидеры стран – участниц ОДКБ, в том числе и глава белорусского государства. Александру Лукашенко пришлось открывать сессию. Армения отказалась от участия в этой сессии. В ОДКБ к такой позиции Еревана отнеслись с пониманием. Тем более, что на общие решения это никак не повлияло, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Астане пятерка союзников договорилась укреплять военное сотрудничество, проводить совместные учения, оснащать коллективные силы современными и перспективными вооружениями. Наш Президент отметил, что ОДКБ должна стать одной из военно-политических опор новой архитектуры безопасности Евразии и задавать тренды в региональной повестке. Особое беспокойство вызывают новые типы оружия, над которым необходимо установить контроль. Старые соглашения, к примеру Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, уже не работают. Новые еще не выработаны. В то время как оружие есть, и его активно используют. По мнению белорусского лидера, кроме этого перед Организацией много и других неразрешенных вопросов. К примеру, искусственный интеллект. Эти технологии уже пробуют использовать для управления ядерным оружием. Хотя последствия этого шага могут быть непредсказуемы. Но соблазн есть, и он все больше.

А весной в СМИ попали кадры воздушного боя, в котором участвовал робот и летчик-истребитель. Кто победил в этой схватке, история умалчивает, но в Пентагоне заявили, что это важная веха в истории боевой авиации и продолжают вкладывать миллионы в опасные разработки, не задумываясь, что нас ждет впереди. Отсюда и опасения белорусского Президента насчет искусственного интеллекта и того, что информация (вернее, дезинформация) несет не менее смертоносный запал, чем реальные вооружения. Так какой должна быть новая архитектура безопасности, где ключ к стабильности в Евразии и какую глобальную встречу готов провести Минск?

Холод на улицах Астаны отражает и холодные отношения в геополитике. Зато на площадке ОДКБ кругом свежие розы, и даже эмблему Организации создали из цветов. О чем долго и без прессы разговаривали главы государств ОДКБ – пространство для экспертного и аналитического творчества. Но наконец-то за 12 лет удалось решить вопрос оснащения неспокойной таджико-афганской границы. Ее протяженность 1 350 километров, причем с весьма сложным природным ландшафтом. Эту прозрачность используют и террористы, и организаторы наркотрафиков.

Пашинян помощи от миротворческого контингента в противостоянии с Азербайджаном не дождался. И свое участие в ОДКБ «заморозил». Но, как высказалась армянская оппозиция, членство в ОДКБ не курица, чтобы класть ее в морозилку, замораживать, потом доставать и размораживать. А Путин объяснил, почему ОДКБ не вмешалась в конфликт: Армения не признала Карабах в качестве независимого государства и уж точно не включала Карабах в свой периметр. Значит, все, что происходило в Карабахе, к Армении юридически отношения не имеет. Пашинян не приехал. Поэтому первым по алфавиту выступал наш Первый. Лукашенко: армянские коллеги не участвуют – это характеризует геополитическую ситуацию в регионе. Подробности.

Встреча в Астане стала финальным мероприятием года председательства Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности. По традиции итоги подвели на Совете коллективной безопасности – это высший коллегиальный орган ОДКБ, он состоит из глав государств. В преддверии саммита прошли заседания ключевых органов: Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, комитетов секретарей Советов безопасности. Вольфович: предложения Беларуси вызывают уважение у наших партнеров по ОДКБ. Подробности.

Минские инициативы на астанинском саммите вызвали заметный интерес у экспертного сообщества. Наш Президент, как всегда, сказал емко и о самой сути проблем. Лукашенко: набирает обороты гонка вооружений, идет НАТОфикация Европы и мира. Подробности. «НАТОфикация» – новый геополитический термин. Сотни учений и сотни тысяч участвующих в них военных на восточном флаге НАТО у наших границ. Создание баз альянса вдоль белорусских границ. Бундесвер в 20 километрах от наших пограничных столбов. Уж очень нам это напоминает дела минувших, но не забытых лет. Лукашенко: «Цепляясь за ускользающее доминирование, Запад все больше разговаривает на языке оружия». Подробности. Открытая и даже нарочитая поддержка Западом Украины. И даже со сменой политического руководства, а значит, и якобы курса США, ожидать коренных перемен не стоит. Эксперт: Трамп хочет заморозить украинский конфликт. Подробнее.

Даже в «Нерушимое братство» ОДКБ англосаксы пытаются вклиниться. С Центрально-Азиатским регионом они пытаются создать отдельную коалицию. Задача – Россию превратить в периферийную страну, тех, кто рядом, – разорвать с помощью внутренних противоречий и иностранной интервенции во все ветви власти. А затем займутся другими центрами сил. Лукашенко: ОДКБ должна стать одной из опор в новой парадигме международных отношений. Подробности.