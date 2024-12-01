С 1 декабря все водители обязаны перейти на зимнюю резину на всех колёсах

С наступлением зимы все водители должны использовать только зимние шины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда.

Опытные водители знают, что при понижении температуры до +7 градусов перемещение на летних покрышках становится небезопасным. И можно получить штраф. Хотя вопрос экономии здесь вторичен. Готовность машины к зиме – гарант стабильного, предсказуемого ее поведения в непростых условиях, а значит, и вашей безопасности.

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:

К 1 декабря водители обязаны заменить летнюю резину на всех колесах. Нарушение данного требования влечет ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины. При повторном нарушении в течение года – от 2 до 5 базовых. К морозному сезону необходимо подготовить не только автомобиль, но и самим перестроиться на зимний, более спокойный и аккуратный стиль вождения. Следует избегать резких движений и маневров, особенно вблизи пешеходных переходов, на закруглениях и продуваемых участках дорог. Выбирать наиболее безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и погодных условий.