Лукашенко: ОДКБ должна стать одной из опор в новой парадигме международных отношений

Многополярность современного мира – историческая неизбежность. Об этом 28 ноября заявил Александр Лукашенко в Астане, где пять президентов стран ОДКБ обсуждали наиболее подходящие рецепты коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОДКБ – военно-политическая организация. Но среди инициатив – миротворческий тон. Такие посылы всегда звучат из Минска.