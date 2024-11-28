Лукашенко: ОДКБ должна стать одной из опор в новой парадигме международных отношений
Многополярность современного мира – историческая неизбежность. Об этом 28 ноября заявил Александр Лукашенко в Астане, где пять президентов стран ОДКБ обсуждали наиболее подходящие рецепты коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ОДКБ – военно-политическая организация. Но среди инициатив – миротворческий тон. Такие посылы всегда звучат из Минска.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Те предложения, те инициативы белорусской стороны, которые мы сегодня тоже будем озвучивать, свое видение на военно-политическую обстановку, складывающуюся вокруг Организации Договора о коллективной безопасности. Оно актуально, оно востребовано и вызывает интерес у наших партнеров по ОДКБ. Те инициативы, которые Беларусь выдвигает, находят свое место. Мы всегда придерживались той политики, на повышение прозрачности структуры и архитектуры безопасности, расширение возможностей Организации Договора о коллективной безопасности, повышение ее статуса на международной арене. И эти наши предложения, естественно, мы подкрепляем практическими шагами.
Речь в том числе про II Минскую международную конференцию по евразийской безопасности. Среди сотен участников – известные персоналии на евразийском политическом и медийном поле. Участие принял и генеральный секретарь ОДКБ. По его инициативе провели «круглый стол», посвященный аналитическому сопровождению деятельности ОДКБ в области региональной безопасности. Минск предлагает миру не просто красивые термины, а концепцию сохранения мира.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многополярность – это историческая неизбежность. Предложенная нашей страной идея Хартии многообразия и многополярности в XXI веке направлена на формирование справедливого миропорядка, основанного на принципах равноправия, суверенитета, неделимости безопасности и уважения многообразия путей развития. Уважаемые коллеги, ключ к решению текущих проблем и созданию эффективных механизмов обеспечения безопасности находится в Евразии, с ее тысячелетним опытом совместной жизни разных народов, взаимопроникновения культур и цивилизаций. В новой парадигме международных отношений ОДКБ должна стать одной из военно-политических опор формирующейся архитектуры безопасности евразийского континента, задавать тренд всей повестке региональной безопасности.
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