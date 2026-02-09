Виды абьюза и механизмы защиты жертвы. Насколько актуальна проблема домашнего насилия в Беларуси – разобрались в ток-шоу

Как в Беларуси отстаивают права женщин? Какую помощь оказывают жертвам абьюзеров и тиранов? На площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» речь шла об общественном иммунитете белорусских женщин. «Пока я работаю в БСЖ, у нас не было ни одной истории, когда бы женщины обратились по поводу домашнего насилия»

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

За все время, пока я работаю в Белорусском союзе женщин, у нас не было ни одной истории, когда бы женщины обратились по поводу домашнего насилия в семье. Разные есть ситуации. Есть отцы, которые не выплачивают алименты. Есть отцы, которые до последнего делят квартиры, делят имущество, все что угодно. Плюс мы же проводим бесплатные юридические консультации на базе нашего Белорусского женского дома, Дома Союза женщин. Из того, с чем к нам приходили, с насилием не приходил никто. Хотя я знаю, что эта проблема в обществе есть. Возможно, это просто то, что не долетает и не доходит до нас. Может быть, после сегодняшней программы поймут, что и с этими вопросами можно приходить. Кирилл Казаков, СТВ:

Когда пишут о насилии, там юридические термины. Мы привыкли к тому, что насилие – это физически поколотил. На самом деле нет, там четко написано, что пренебрежение деятельностью, пренебрежение хобби, пренебрежение карьерой, полностью игнорирование. Это тоже домашнее насилие.

Ольга Шпилевская:

Мне кажется, мы к этому еще не пришли. То есть мы не ассоциируем эти действия с неким насилием. Это во-первых. Во-вторых, женщины стали действительно более свободные и раскрепощенные. Если мы говорим о насилии, то, скорее, это будет касаться жизни в сельской местности, потому что там женщина с мужчиной будет жить до последнего, потому что это общее хозяйство, дом частный, в котором без мужских рук сложно. У женщин в городских условиях сейчас все гораздо проще. Если что-то не сильно нравится, можно собрать чемодан. Если будет возмущаться, можно вызвать правоохранительные органы, и они сделают все возможное, чтобы возмущение пропало. Надо смотреть, в каких семьях люди воспитываются. Как правило, те, у кого родители, когда мама и папа жили в состоянии насилия друг над другом (мы говорим про насилие в семье – не только женщины, но и мужчины страдают от этого), такую же модель она будет строить и не будет понимать и говорить о том, что она неправильная. Она привыкла видеть такое отношение в своей семье, она будет так строить свою семью, ее дети будут так строить свою семью, и это будет нормой. Она не придет рассказывать о том, что это есть насилие. Плюс правоохранители расскажут: иногда женщин практически убивают на месте, мужчин увозят там куда-то на какой-то определенный срок. Через какое-то время она возвращается и говорит: отпустите, пожалуйста, сама была виновата, сама нарвалась, это все-таки мой муж, это отец моих детей, верните мне его в семью. Как научить женщин распознавать угрозу и защищать личные границы

Алена Сырова, СТВ:

Видели, недавно в соцсетях обсуждали историю о том, как девочка позвонила в милицию и сказала о том, что ее мама ее ударила? Елена Симакова, заместитель начальника управления Главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Это о том, что наши дети уже знают о своих правах и обязанностях, и это тоже наша совместная заслуга. Когда семья маргинальная, все понятно. Есть правоохранительные органы, которые держат это на контроле. И не факт, что убьет в конечном итоге, и по-разному там складывается. Страшнее – это тихие тираны. Это успешные мужчины, которые третируют свои семьи, мамы скрывают от детей. Не всегда ребенок будет знать, что происходит. И очень часто именно успешные женщины оказываются жертвами таких мужчин, успешных тиранов. Скрытое насилие, скрытые товарищи гораздо опаснее, чем то, что на виду. Кирилл Казаков:

Мы говорим, что единственная история все это остановить – это все-таки милиция…